Gesundheitsminister Spahn: "Zahl der Impfungen wird Zug um Zug steigen“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das Vertrauen in den Impfstoff stärken.

Jens Spahn verteidigt im Bundestag die Corona-Strategie der Regierung - und verweist aber auch darauf, dass die Impfbereitschaft noch steigen muss.

Von Stefan Lange

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Corona-Impfungen in Deutschland gegen Kritik verteidigt. Die derzeitige Knappheit beim Impfstoff sei nicht Sache der Verteilung, sondern der Produktionskapazitäten, betonte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Am Beispiel des in Umrüstung befindlichen neuen Biontech-Werks in Marburg ergänzte Spahn: „Wir tun weiterhin alles, um die Verfügbarkeit von Impfstoffen zu erhöhen.“ Spahn zeigte sich zuversichtlich, dass „die Zahl der Impfungen Zug um Zug steigen wird“. Spätestens im Sommer werde jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden können.

Spahn verwies darauf, dass die derzeitigen Impfungen mit mobilen Teams in den Pflegeheimen aufwendiger seien als Impfungen in den Impfzentren. Sobald alle Impfzentren bundesweit in Betrieb seien, werde das Impfen viel schneller gehen.

Bis zu 70 Prozent der Pflegekräfte wollen sich nicht impfen lassen

Der CDU-Politiker lenkte in seiner Rede den Blick auf ein ganz anderes Problem. „Wenn wir das Virus besiegen wollen, wird es bald um die Impfbereitschaft gehen“, sagte Spahn. Hintergrund sind regierungsinterne Zahlen, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Von einer Verweigerungsquote bis zu 70 Prozent bei Angehörigen der Pflegeberufe und rund einem Drittel in der Gesamtbevölkerung ist die Rede. Spahn verteidigte in diesem Zusammenhang, dass die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland und Europa teilweise länger dauerte als in anderen Ländern. „Wir werden auf der Strecke merken, dass wir das Vertrauen in den Impfstoff noch sehr brauchen werden. Und zu diesem Vertrauen trägt eine ordentliche Zulassung bei.“ Über das Thema Impfpflicht sprach Spahn nicht.

Spahn zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland „Schritt für Schritt“ dazu kommen werde, dass nicht mehr die Pandemie das Leben beherrsche, sondern stattdessen das Virus beherrschbar werde. Gleichzeitig räumte er ein, dass es auf dem Weg noch viel Geduld erforderlich sei. „Aber wir werden für diese Geduld belohnt“, sagte er und rief die Menschen dazu auf, „noch einige Zeit mit den gewohnten Mitteln aufeinander acht“ zu geben - also Masken zu tragen und Abstand zu halten.

Gesundheitsminister Spahn verteidigt europäische Impfstoff-Bestellung

„Wir müssen die noch immer zu hohen Infektions- und Todeszahlen senken“, mahnte Spahn. Deutschland sei in der schwersten Phase der Pandemie. Andererseits sei nun ein Impfstoff verfügbar. „Wir erleben deshalb auch eine Zeit der Zuversicht.“ Deutschland sei jetzt „auf dem Weg raus der Pandemie“.

Der 40-Jährige verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung, bei der Impfstoff-Beschaffung den europäischen Weg zu gehen. „Ja, es ist richtig, dass wir europäisch handeln.“ Man dürfe Europa nicht nur in Sonntagsreden beschwören. „Wir müssen den Worten auch Taten folgen lassen. Gerade, wenn es darauf ankommt.“ Es hätte auch gar nichts genützt, Deutschland und eventuell noch Frankreich zuerst zu impfen. Denn die deutsche Wirtschaft brauche offene Binnengrenzen und den freien Güterverkehr. Es sei eine „ökonomische Vernunft“, alle europäischen Länder zu impfen.

