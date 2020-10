17:01 Uhr

Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

Jens Spahn steht im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front. Nun ist er positiv auf das Virus getestet worden.

Von Stefan Lange

Die Nachricht über die Corona-Infektion von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war kaum bekannt, da trafen schon von allen Seiten Genesungswünsche ein. Er wünsche dem Kollegen „von ganzem Herzen gute Besserung“, twitterte Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Der FDP-Vorsitzende Christian Linder schloss sich den guten Wünschen an und äußerte die Hoffnung auf „einen milden Corona-Verlauf“.

Darüber hinaus wurden viele hämische Bemerkungen in den sogenannten sozialen Netzwerken geäußert. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka nahm die Meldung von Spahns positivem Testergebnis als Beleg dafür, dass die Maskenpflicht gegen Corona nicht helfe.

Dabei war die Faktenlage am Mittwochabend noch dünn. Der Minister habe sich mit dem Corona-Virus angesteckt, teilte sein Haus mit. „Spahn hat sich umgehend in häusliche Isolierung begeben”, sagte ein Sprecher. Bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt. „Alle Kontaktpersonen werden aktuell informiert.“

Spahn positiv getestet, Kabinett muss nicht in Quarantäne

Kontaktpersonen dürfte es eine ganze Menge geben, schließlich ist Spahn eine der zentralen Kräfte im Kampf gegen die Coronapandemie. Am vergangenen Freitag etwa trat der 40-Jährige zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey auf, um über die Lage der Kindertagesstätten vorzutragen. Das Haus der Bundespressekonferenz, in dem wie in allen öffentlichen Gebäuden in Berlin Maskenpflicht herrscht, betrat der Minister ohne Maske.

Zu den Kontaktpersonen dürften sicherlich die Mitglieder des Bundeskabinetts gehören, das am Mittwochmorgen wie gewohnt zusammengetreten war. Eine erste Reaktion aus dem Kanzleramt: Die anderen Ministerinnen und Minister müssten nicht in Quarantäne. Ob sich die Kabinettsmitglieder nun gesonderten Tests unterziehen müssen, war zunächst nicht bekannt.

Bei der Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Bild: Markus Schreiber, AP/dpa

Spahn ist bekanntlich nicht der einzige prominente Politiker, der wegen Corona in Quarantäne muss. Bereits Ende März hatte es Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Sie hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und begab sich zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Die CDU-Politikerin war aber, im Gegensatz zu Spahn, nicht erkrankt. Sie setzte ihre Amtsgeschäfte im Home-Office fort.

Mit Coronavirus infiziert: Merkel, Maas – jetzt Spahn

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte auch schon Bekanntschaft mit den Corona-Quarantäneregeln. Einer seiner Leibwächter war positiv getestet worden. Steinmeier absolvierte zwei Tests, die nach Angaben des Präsidialamts negativ ausfielen. Auch bei Außenminister Heiko Maas war es ein Personenschützer, der sich mit dem Virus infiziert hatte und den SPD-Politiker in die Isolation schickte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte Ende September vorsorglich die Quarantäne gewählt. Der Grund: Ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers war vorher positiv auf Corona getestet worden. Der CDU-Politiker machte einen Corona-Test und freute sich anschließend über ein negatives Ergebnis.

Die von der Regierung verfügten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie spalten die Nation und es ist nicht ohne Risiko, sich der aufgebrachten Menge zu stellen, wie Spahn es in den letzten Wochen immer wieder getan hat. Für seinen Wunsch nach Debatte, für sein Gesprächsangebot wurde er bespuckt, bedrängt, beschimpft. Seine Erkrankung wird Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner sein.

Die Mitfühlenden dürften aber deutlich in der Überzahl sein. Spahn - ausgestattet mit hohen persönlichen Umfragewerten - hatte im Gegensatz zu vielen anderen in der Regierung schon früh auf die eigene Fehlbarkeit im Kampf gegen Corona hingewiesen. Man werde sich später wohl so einiges zu verzeihen haben, machte er sich ehrlich.

Lesen Sie dazu auch: Diese Regeln gelten jetzt in bayerischen Corona-Hotspots

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen