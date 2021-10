Getreidevorräte

Nahrung für 1,4 Milliarden Menschen: So rüstet sich China gegen Hungersnöte

Das Staatsunternehmen Sinograin lagert in Jinan Getreide für die nationale Ernährungssicherheit ein. Wer die Anlage fotografiert, wird umgehend von uniformierten Sicherheitskräften umzingelt.

Plus Essensknappheit soll sich in China nicht wiederholen. Die Regierung lässt gegen Lebensmittelverschwendung Hunderttausende Tonnen Getreide einlagern. Zu Besuch an einem streng bewachten Ort.

Von Fabian Kretschmer

Wer Sinograin im ostchinesischen Jinan besuchen möchte, wird auf keiner Landkarte fündig. Auch auf Nachfrage schickt die Regierungsvertreterin, die den Journalistenbesuch in einem der Schaltzentren für die Ernährungssicherheit des Riesenreichs organisiert hat, nur einen Treffpunkt, von dem der ausländische Reporter dann abgeholt wird. Die wie ein Staatsgeheimnis behandelte Anlage liegt unscheinbar zwischen Apartmentsiedlungen in der Provinzhauptstadt Shandongs versteckt. Wer von der Straße aus Fotos von den weißen Silos des Staatsunternehmens schießen möchte, in denen 340.000 Tonnen Getreide lagern, wird umgehend von uniformierten Sicherheitskräften umzingelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

