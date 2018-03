06.03.2018

Giftattacke gegen russischen Ex-Spion: England droht mit WM-Boykott Politik

Polizisten halten sich in einem Restaurant auf, das in Verbindung mit der Vergiftung eines Ex-Agenten stehen soll und daraufhin geschlossen wurde.

In britischen Geheimdienstkreisen schrillen Alarmglocken. Ein russischer Ex-Agent und seine Tochter werden vergiftet. Was steckt hinter dem mysteriösen Anschlag?

Von Kathrin Pribyl

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den früheren russischen Agenten Sergej Skripal hat die britische Regierung mit heftigen Konsequenzen gedroht. Sollte sich der Verdacht auf eine russische Verwicklung in den Fall bestätigen, sei es „schwer vorzustellen“, dass das Vereinigte Königreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vertreten sei, sagte Außenminister Boris Johnson. Und er kündigte in jedem Fall eine „angemessene und robuste“ Antwort seiner Regierung an.

Ex-Spion und seine Tochter kämpfen ums Überleben

Obwohl der Vorfall nicht bislang mit Terrorismus in Verbindung gebracht wurde, übernahm die britische Anti-Terrorismuseinheit am Dienstag die Ermittlungen, weil sie die Erfahrung für solche „ungewöhnlichen Umstände“ habe, hieß es.

Die Umstände des Giftanschlags sind mysteriös. Die Britin Freya war am Sonntagnachmittag durch das Shoppingzentrum im südenglischen Salisbury gestreift, als sie auf einer Bank vor dem Gebäude einen Mann entdeckte, der seltsame Handbewegungen machte und in den Himmel starrte. Dann kollabierte er. Neben ihm lehnte eine Frau an seiner Schulter, sie wirkte bewusstlos. „Sie sahen aus, als hätten sie etwas sehr Starkes eingenommen“, sagte Church.

Der 66-jährige Sergej Skripal und seine 33 Jahre alte Tochter Yulia kämpfen inzwischen im Krankenhaus ums Überleben. Bei dem Mann handelt es sich um einen Ex-Geheimdienstoffizier aus Russland. Ein Doppelagent, der als Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU für den britischen Auslandsgeheimdienst spioniert hatte. Angeblich verriet er die Namen von Landsleuten, die in Europa als Spione tätig waren.

Der Fall erinnert an einen Spionage-Thriller von 2006

Nach seiner Enttarnung war Skripal zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, gehörte jedoch zu vier Russen, die im Rahmen eines Austauschs zwischen Moskau und Washington aus dem Gefängnis entlassen wurden. 2010 ließ er sich in Großbritannien nieder.

Sein Fall erinnert an einen Spionage-Thriller, der die Welt 2006 wochenlang in Atem hielt. Damals wurde der ehemalige russische Agent und Kreml-Gegner Alexander Litwinenko mitten am Tag in einem Londoner Luxushotel mit radioaktivem Polonium vergiftet und starb, abgemagert, haarlos und umgeben von Schläuchen, kurze Zeit später. Hat das Königreich nun erneut mit einem Mordanschlag zu tun, der an James Bond erinnert?

Die Polizei geht davon aus, dass Sergej und Yulia Skripal in Kontakt mit einer „unbekannten Substanz“ gekommen sind. Es gibt Vermutungen, dass Russland hinter dem Anschlag stecken könnte. Beweise aber gibt es derzeit nicht. Moskau bot Hilfe bei den Ermittlungen an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, sein Land werde zum Opfer.

Themen Folgen