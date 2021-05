Autor Constantin Schreiber: „Quoten schaffen neue Ungerechtigkeiten“

Exklusiv Nachrichten-Moderator Constantin Schreiber erklärt, warum er gegen eine Frauenquote ist und was er sich für seine Tochter wünscht.

Der Autor und Nachrichten-Moderator Constantin Schreiber mag sich nicht mit einer Frauenquote im Berufsleben anfreunden. „Ich habe eine Tochter, für die ich mir wünsche, dass sie später jeden Beruf ausüben kann, den sie sich wünscht“, sagt der 41-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Ich habe bisher mehr Chefinnen als Chefs gehabt und bin nicht in innerer Opposition, Frauen in Führungspositionen sehen zu wollen. Überhaupt nicht! Ich frage mich aber, ob es eine Quote sein muss, ob Empowerment nicht auch über gezielte Förderung ausreichend stattfinden kann.“ Mit Kolleginnen diskutiere er immer wieder über die Frage, viele von ihnen würden sie vehement verteidigen.

Constantin Schreiber: „Letztlich geht es doch um Können und Fähigkeiten"

Auch in seinem Roman „Die Kandidatin“ behandelt er das Thema. „Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Quoten per se problematisch sind, weil sie zwangsläufig neue Ungerechtigkeiten schaffen“, sagt Schreiber. Das habe er versucht in seinem Roman greibar zu machen: Was bedeutet es, wenn wir Menschen kategorisieren. „Wir sehen, dass das letztlich zu einer Exotisierung führt“, glaubt der "Tagesschau"-Moderator. „Letztlich geht es doch um Können und Fähigkeiten, von denen auch ich natürlich glaube, dass sie gleichmäßig verteilt sind.“

