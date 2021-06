Aufgewärmte Liebe ist der Trend dieses Sommers

Die Wulffs versuchen es zum dritten Mal, Jennifer Lopez und Ben Affleck zum zweiten Mal. Ob ihnen das bekommt?

Es gibt Dinge, die brauchen einfach ihre Zeit. So ein Gulasch beispielsweise, das schmeckt am nächsten Tag gleich noch mal so gut. Anders ist das mit Pizza. Trocken. Hart. Da gerät auch das Aufwärmen an seine Grenzen. Was fürs Kulinarische gilt, gilt auch fürs Amouröse: Was gestern noch so verführerisch aussah, kann sich morgen schon als schwer verdaulicher Brocken erweisen.

Die Promis machen es vor

Ob der eigene Ex-Partner eher in die Kategorie Gulasch oder in die Kategorie Pizza fällt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auffällig ist allerdings: In diesem Sommer scheint, nun ja, Hausmannskost im Trend zu liegen. Zwei Paare mit sehr unterschiedlichem Glamour-Faktor lassen derzeit die Herzen der treuen Leserschaft der Klatsch-Magazine höherschlagen: Die erfolgreiche Sängerin Jennifer Lopez turtelt gerade mit dem weniger erfolgreichen Schauspieler Ben Affleck, der eigentlich schon 20 Jahre lang in der Schublade für abgelegte Ex-Freunde lag. Ein Kuss der beiden wurde nun gefilmt. „Unterbrochen werden die Zärtlichkeiten allerdings immer wieder von Lopez’ 13 Jahren altem Sohn, der den beiden ein Smartphone vor die Nase hält, um ihnen darauf etwas zu zeigen“, berichtet uns spiegel.de.

Sogar zum dritten Mal schon versucht es ein Paar aus dem deutschen Kosmos der Prominenz: Christian Wulff und seine Bettina leben wieder zusammen in ihrem Haus in Großburgwedel. Der Altbundespräsident und die ehemalige First Lady planen offenbart, die schmutzige Wäsche, die vor allem von Frau Wulff ausgiebig gewaschen wurde, erst mal im Keller ihres Klinkerbaus zu verscharren. Hach, wenn Liebe doch so einfach wäre wie ein Gulaschrezept.

