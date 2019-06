vor 18 Min.

Görlitz: CDU-Mann gewinnt Wahl

Octavian Ursu (CDU) ist neuer Oberbürgermeister in Görlitz.

AfD-Kandidat kommt auf 44,8 Prozent

Görlitz bekommt einen CDU-Oberbürgermeister. Octavian Ursu hat die Stichwahl am Sonntag klar gewonnen, die AfD das erhoffte erste Spitzenamt in einer Stadt verpasst. Nach dem vorläufigen Endergebnis votierten 55,2 Prozent für den 51-Jährigen und 44,8 Prozent für Sebastian Wippel (AfD). „Ich freue mich“, sagte Ursu. „Nun geht es darum, auf die anderen zuzugehen, die mich nicht gewählt haben.“

Die Bundes-CDU reagierte erleichtert. Ursu sei von einem breiten Bündnis getragen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. „Es ist auch ein großer Erfolg und Rückenwind für die sächsische Union unter Ministerpräsident Michael Kretschmer.“ Am 1. September finden in dem Bundesland Landtagswahlen statt. Bislang regiert die CDU.

Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Görlitz lag bei 56 Prozent und damit 2,6 Prozentpunkte unter der Beteiligung am ersten Wahlgang am 26. Mai. Damals belegte Ursu mit 30,3 Prozent Platz zwei hinter Wippel (36,4 Prozent). (dpa)

