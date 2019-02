„Gorch Fock“ auf Kollisionskurs

02.02.2019

Kostenexplosion, Korruption: Auch beim Stolz der Marine droht ein Bundeswehr-Debakel

Die Floskel drängt sich auf: Die Sanierung des berühmten Segelschulschiffs „Gorch Fock“ läuft völlig aus dem Ruder. Zehn Millionen Euro waren dafür Anfang 2016 angesetzt, inzwischen hat der Bund Rechnungen von knapp 70 Millionen Euro bezahlt und der einstige Stolz der bundesdeutschen Marine liegt immer noch kaum wiedererkennbar als Rohbau aus Stahl unter dicken Planen im Dock der Elsflether Werft AG in Bremerhaven. Und die negativen Nachrichten reißen nicht ab: So sollen nicht nur die Kosten auf 165 Millionen Euro steigen, es gibt auch Korruptionsvorwürfe.

Bereits im Dezember zeigte sich ein Marinemitarbeiter bei einem Vorgesetzten wegen Vorteilsname an. Diesen Mittwoch wurden nun Aufsichtsrat und Vorstand der Elsflether Werft mit sofortiger Wirkung abberufen, wie die beiden von der Hamburger Justizbehörde neu berufenen Vorstände mitteilten. Vorrangige Aufgabe sei es, auf die Bundesmarine und das Verteidigungsministerium zuzugehen, das Sanierungskonzept zu prüfen und die Zukunft der „Gorch Fock“ und der Werft auf eine verlässliche Basis zu stellen, hieß es.

Die Untreue-Vorwürfe verkomplizieren die Lage für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Ministerin steht selbst in der Kritik, allerdings hat sie die Schlampereien im Umgang mit dem Traditionsschiff von ihren Vorgängern geerbt. Der Bundesrechnungshof hat Anfang Januar Versäumnisse bei der Wartung über 20 Jahre hinweg in einem kritischen Prüfbericht aufgelistet, die mutmaßlich nun mit für die Kostenexplosion bei der Sanierung mitverantwortlich sind.

Der Ministerin seien „falsche oder nicht hinreichend aussagekräftige Informationen“ präsentiert worden, entlasten die Rechnungsprüfer dabei die Verteidigungsministerin. Denn angesichts der enormen Kosten hätte sich auch die Frage eines Neubaus aufgedrängt, oder ob die Marine überhaupt noch ein Segelschulschiff braucht. Der in Bremerhaven liegende Dreimaster, der im August 1958 für die damalige Summe von 8,5 Millionen Deutsche Mark Baukosten bei Blohm & Voss in Hamburg vom Stapel lief, ist bereits die zweite „Gorch Fock“ und wurde als schwimmender Botschafter Deutschlands weltweit bekannt.

Zuletzt wurde sogar über eine Verschrottung diskutiert, nun soll die Sanierung nach einer Entscheidung im Verteidigungsministerium zunächst bis zur Schwimmfähigkeit fortgesetzt werden. „Die Arbeiten werden jetzt wieder aufgenommen, die Bullaugen werden gesetzt, Ballast wird eingebracht ins Schiff, sodass wir dann auch frei sind in der Entscheidung, ob wir mit dem Generalunternehmer weitermachen oder uns vielleicht einen anderen Generalunternehmer suchen“, sagte der CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gädechens. Kritik kommt aus der Opposition: „Die Arbeiten an der Gorch Fock sind unverzüglich und so lange einzustellen, bis die Bestechungsvorwürfe gegen die Werft, der Vorwurf des dubiosen Finanzgebarens des Werft-Vorstandes und die massive Kostenexplosion geklärt sind“, forderte FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein.

Die Crew der „Gorch Fock“ dagegen freut sich über die Entscheidung des Verteidigungsministeriums. Kommandant Nils Brandt sagte, die Besatzung sei „natürlich sehr erleichtert“. Denn es sei nun bereits das dritte Mal der Fall gewesen, dass die Crew um den Erhalt des Schiffes bangen musste. „Ganz ausgestanden ist das Bangen natürlich noch nicht, aber zumindest haben wir jetzt wieder deutlich mehr Hoffnung, dass es noch ein gutes Ende findet für uns.“ Schließlich seien bereits Millionen investiert worden. (dpa, AZ)

