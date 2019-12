Greta Thunberg: Klimakrise endlich als Notfall behandeln

Greta Thunberg setzt sich für ein Umdenken in der Klimapolitik ein. Jetzt hat sie ihre Forderungen noch einmal untermauert.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Klimaaktivistin Greta Thunberg ihre Forderung untermauert, dass der Kampf gegen den Klimawandel als echter Notfall für die Menschheit betrachtet werden müsse. Es gehe nicht um Parteipolitik oder Meinungen, sondern um einen existenziellen Notfall, der endlich auch als solcher behandelt werden müsse, schrieb die junge Schwedin am Sonntag auf Twitter.

Dazu verlinkte sie auf ein Video, das zeigt, wie stark die Emissionskurven nach unten gehen müssen, um das Pariser Klimaziel einer Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs um möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter noch zu erreichen.

This can no longer be news among other news, an "important topic" among other topics, a "political issue" among other political issues or a crisis among other crises.

This is not party politics or opinions. This is an existential emergency. And we must start treating it as such. https://t.co/beRUwiJM1Y