Großbritannien-Wahl 2019 - Umfragen und Ergebnis: Gewinnt Boris Johnson?

@Gerhard Die amerikaner werden IMMER zu england halten, wenn es nach deutschland gegangen wäre sollten die engländer auch denn EURO beitreten und dem SCHENGEN abkommen beitreten zum GLUCK haben das die englander NIEEEEEEEE gemacht denn dann hatten sie heute eine 0 % geldpolitik und wenn sie schengen beigetreten hatten ohhhh GOD dann hätten sie das gleiche problem wie deutschland frankreich italien schweden etc etc. Bitte vergessen sie nicht das die engländer IMMER in der geschichte als gewinner ausgegangen sind und die deutschen IMMER belogen wurden von denn frauen und herren in berlin und von denn medien in der geschichte

