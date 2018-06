22.06.2018

Grüne Absage an die CSU Politik

Wegen Söders Rechtsruck in Bayern

Von Uli Bachmeier

Was für die Grünen im Südwesten längst Alltag ist, nämlich Regierungsverantwortung, ist für die Grünen in Bayern nicht einmal mehr eine Utopie. Bei einem Treffen mit ihren baden-württembergischen Kollegen in Ulm bekräftigten die grünen Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann am Donnerstag ihr Nein zu einer möglichen Koalition mit der CSU in Bayern. „Mit der verantwortungslosen CSU, so wie sie sich gerade geriert, ist kein Staat zu machen“, sagte Schulze. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe in Bayern „mehrere Knallkörper gezündet und einen Rechtsruck vollzogen“.

Bis vor wenigen Wochen galt bei den Grünen eine Koalition mit der CSU nach der Wahl im Oktober zumindest als denkbar – was auch an den Erfahrungen ihrer Parteifreunde in Baden-Württemberg lag. Dort funktioniert die Zusammenarbeit mit der CDU ganz gut, wie Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz in Ulm beteuerte. Als Beispiel nannte er die gemeinsamen Bemühungen, den Bedarf an Flächen für Wohnraum und Gewerbe mit dem Ziel, den Flächenverbrauch insgesamt zu reduzieren, unter einen Hut zu bringen. Erste Erfolge gebe es bereits. Bis 2020 wolle man auf drei Hektar pro Tag kommen. In Bayern liegt der Flächenverbrauch mehr als dreimal so hoch.

Themen Folgen