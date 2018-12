Grüne kritisieren Kita-Kompromiss scharf

vor 23 Min.

Exklusiv Das "Gute-Kita-Gesetz" kommt, obwohl es aus den Ländern und der Opposition viel Kritik gibt. Grünen-Chefin Baerbock spricht von einem "Schlag ins Gesicht".

Von Bernhard Junginger

Die Grünen haben die Zustimmung des Bundesrats zum sogenannten Gute-Kita-Gesetze als schlechten Kompromiss kritisiert. „Der nach langem Gezerre erzielte Kompromiss der Koalition zum Kita-Qualitätsgesetz ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die sich Hoffnungen auf Verbesserungen des Gesetzes im parlamentarischen Verfahren gemacht haben“, sagte Günen-Chefin Annalena Baerbock der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe).

„Keine der grundlegenden Forderungen zur Qualitätsverbesserung oder dauerhaften Finanzierung wurde aufgegriffen“, kritisierte die Grünen-Politikerin. „Es bleibt dabei, bessere Kita-Qualität wird gegen die Beitragsfreiheit ausgespielt, betonte Baerbock. „Mit diesem Gesetzentwurf wird die Chance verschenkt, verbindliche Qualitätsstandards in alle Kitas zu bekommen.“

Das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" passierte am Freitag in Berlin den Bundestag und den Bundesrat. Es kann damit Anfang 2019 in Kraft treten. Der Bund will mit jedem einzelnen Bundesland eine Vereinbarung abschließen, wie das Geld eingesetzt wird.

Der Bundestag beschloss das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" mit den Stimmen der Koalition aus Union und SPD. Die Opposition lehnte das Gesetz geschlossen ab. Neben den Grünen werfen auch die Linksfraktion und die FDP Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) vor, deutlich hinter den eigenen Zielen zurückzubleiben.

Giffey verteidigte das Gesetz als wichtigen Schritt "für mehr Qualität und weniger Gebühren". Jedes Kind müsse die gleichen Startchancen erhalten. Für einheitliche, bundesweit verbindliche Vorschriften über Qualitätsstandards sei die Zeit aber noch nicht reif, sagte sie.

Gute-Kita-Gesetz: Opposition kritisiert Befristung

Die Länder können die Bundesmitttel in die Einstellung zusätzlicher Erzieherinnen und Erzieher investieren, in bessere Ausstattung, längere Öffnungszeiten, Sprachförderung oder besseres Essen - aber auch, um die Eltern teilweise oder vollständig von den Gebühren zu befreien. Eine soziale Staffelung der Beiträge ist, anders als von Giffey zunächst geplant, nicht vorgeschrieben. Darüber entscheiden die Länder in Eigenregie.

Dass die Mittel des Bundes nur bis 2022 fließen sollen, die Opposition besonders . Aus Sicht der FDP wird die Befristung dazu führen, dass kaum neue Fachkräfte eingestellt werden, weil die Länder fürchten müssen, langfristig auf den Ausgaben sitzenzubleiben. Giffey versicherte, ihr Ziel bleibe, dass sich der Bund dauerhaft in der Kita-Finanzierung engagiere.

Im Bundesrat, der das Gesetz nach dem Bundestagsbeschluss beriet, stand die Befristung der Bundesmittel im Zentrum der Kritik. Am Ende der Debatte stimmte die Länderkammer dem Gesetz gleichwohl zu und forderte in einer Entschließung, die zeitliche Befristung der Bundesmittel spätestens im Jahr 2020 aufzuheben, um die auf Dauer angelegten Verbesserungen nicht zu gefährden. (mit epd)

