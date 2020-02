vor 36 Min.

Grünen-Chef Habeck nimmt Siemens-Chef Kaeser vor neuen Protesten in Schutz

Unmittelbar vor neuen Protesten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen Siemens hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck Konzernchef Joe Kaeser gegen Kritik in Schutz genommen.

Vor der Siemens-Hauptversammlung stellt sich Grünen-Chef Robert Habeck hinter Joe Kaeser. Er vermutet, dass der Siemens-Chef "genau wie wir Politiker, oft zerrissen" sei.

Unmittelbar vor neuen Protesten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen Siemens hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck Konzernchef Joe Kaeser gegen Kritik in Schutz genommen. „Ich habe Herrn Kaeser schon häufiger gesprochen, er weiß, dass die Marktwirtschaft neu gedacht werden muss“, sagte Habeck unserer Redaktion. „Er ist aber vermutlich, genau wie wir Politiker, oft zerrissen zwischen dieser grundsätzlichen Erkenntnis und realen Zwängen“, betonte der Grünen-Chef vor der Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch.

Robert Habeck fordert Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit auf

„Ich nehme Herrn Kaeser ab, dass er die Entscheidung über die Signalanlage für die Kohlemine in Australien nicht leichtfertig getroffen hat“, betonte Habeck. „Dennoch glaube ich, dass es sicher besser gewesen wäre, auf etwas Geld zu verzichten, um gesellschaftlichen Zielen treu zu bleiben.“ Der Grünen-Vorsitzende forderte die Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit auf. „Wir müssen auch die Unternehmenswelt neu denken“, betonte Habeck.

„Besteht der Sinn eines Unternehmens einzig und allein darin, Aktionären hohe Dividenden auszuschütten, werden jede Regulierung, jede Besteuerung, jede Umweltauflage immer als hinderlich angesehen“, kritisierte Habeck. „Legt man aber fest, Unternehmensziel ist auch, Produkte zu entwickeln, die der Gesellschaft dienen und langfristige Prosperität sichern, sieht das anders aus.“

Habeck forderte, eine Änderung des Aktienrechts und der Bilanzierungsregeln, um sie auf auf Nachhaltigkeit auszurichten, damit Konzerne andere Ziele als Gewinnmaximierung besser verfolgen könnten. Zudem schlug er einen öffentlichen Bürgerfonds vor, der in nachhaltige Unternehmen und Projekte investieren soll. „Damit hätte man einen großen Investor, der nicht nur auf den Profit schaut. Der norwegische Staatsfonds macht es vor.“

Energie-Expertin Kemfert kritisiert Siemens-Chef Joe Kaeser für schweren Fehler

Die Aussage des weltgrößte Investmentfonds Blackrock, künftig Unternehmen auch nach ihren Klimarisiken zu bewerten, habe auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos eine regelrechte Schockwelle ausgelöst, betonte Habeck. „Da geht es um Renditeerwartung“, fügte er hinzu. „Ich denke, wenn die nächste Generation von Erben ihr Geld umschichtet, wird sie das kaum in Kohlekraftwerke oder Fracking pumpen. Das wissen die Manager von Blackrock, die sind ja nicht doof.“

Die Energie-Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Claudia-Kemfert nannte dagegen Kaesers Entscheidung im Fall der australischen Kohlemine einen schweren Fehler: „Der Konzern verliert seine Glaubwürdigkeit, wenn er einerseits ankündigt sich für den Klimaschutz einzusetzen und andererseits fossile Projekte unterstützt“, sagte Kemfert unserer Redaktion. „Der Imageschaden für den Konzern ist nun besonders hoch und hätte vermieden werden können“, betonte sie. „Siemens sollte daraus lernen und zukünftig die wahren Kosten der Klima- und Umweltschäden jegliche Unternehmensentscheidungen und Kalkulationen einbeziehen.“

Die DIW-Expertin forderte Kaeser auf, den Konzern konsequent auf Klimaschutz auszurichten. Siemens habe die besten Ausgangsvoraussetzungen, die komplette Bandbreite der Energiewende und Klimaschutz-Technologien anzubieten: „Angefangen von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, klimaschonenden Technologien für den Verkehrsbereich, Stromherstellung- oder Gebäudeenergie bis hin zur vollen Digitalisierung“, erklärte die Professorin. „Dadurch ergeben sich riesige Marktchancen, die durch mehr Konsequenz viel besser genutzt werden könnten.“

