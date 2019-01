11:16 Uhr

Grünen-Chef Habeck steigt aus Twitter und Facebook aus Politik

Robert Habeck verlässt Twitter und Facebook. Das kündigte der Grünen-Chef am Montag an. Habeck zieht damit Konsequenzen aus gleich zwei Vorfällen.

Grünen-Chef Robert Habeck verabschiedet sich aus Twitter und Facebook. Er zieht damit die Konsequenzen aus dem groß angelegten Datendiebstahl, von der er selbst massiv betroffen war - und aus dem Ärger um einen Wahlkampf-Tweet am Sonntag.

Habeck hatte sich am Wochenende mit einem Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen Spott und Kritik zugezogen. In einem von den Thüringer Grünen veröffentlichten Video sagte er: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land."

Das sorgte für Irritationen - zumal die Grünen in Thüringen bereits mit in der Regierung sind. Vor der bayerischen Landtagswahl im Oktober hatte er gefordert, die CSU-Alleinherrschaft zu beenden, damit man sagen könne: "Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern". Auch dafür war er heftig kritisiert worden.

Nach einer schlaflosen Nacht komme ich zu dem Ergebnis, dass Twitter auf mich abfärbt. Das muss Konsequenzen haben. Und meine ist, dass ich meinen Account lösche.

https://t.co/4DkwpQeXew — RobertHabeck (@RobertHabeck) 7. Januar 2019

"Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann", sagte Habeck am Montag. Das sei "einfach nur dämlich" gewesen. Er habe eine schlaflose Nacht gehabt. "Deswegen werde ich da aussteigen."

Auch in einem Blog-Eintrag zeigte der Politiker sich selbstkritisch: "Twitter ist, wie kein anderes digitales Medium so aggressiv und in keinem anderen Medium gibt es so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze. Offenbar triggert Twitter in mir etwas an: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein – und das alles in einer Schnelligkeit, die es schwer macht, dem Nachdenken Raum zu lassen. Offenbar bin ich nicht immun dagegen."

Robert Habeck: "Ich bin von mir selber entsetzt"

Hinzu kommt, dass Habeck eines der Opfer des groß angelegten Daten-Leaks war, der in der Nacht zum Freitag bekannt wurde. Unbekannte hatten unter anderem persönliche Daten des Politikers und Fotos seiner Kinder über Twitter veröffentlicht.

Neben Habeck hatte am Wochenende auch die Grünen-Politikerin Katharina Schulze Ärger im Social Web. Die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag hatte aus dem USA-Urlaub ein Eis im Einwegbecher samt Plastiklöffel gepostet - was für Kritiker der Umweltpartei natürlich gefundenes Fressen war: Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten.

(AZ, dpa)

