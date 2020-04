vor 50 Min.

Grünen-Politiker während Liveschalte: Robert und das Pubertier

Grünen-Chef Robert Habeck kann in der Corona-Krise endlich punkten - mit nackten Tatsachen während einer Liveschalte.

Von Gregor Peter Schmitz

Robert Habeck gilt als der Image-Künstler unter Deutschlands Politikern. Aber die Corona-Krise hat selbst ihm Abzüge in der Image-Note eingebracht. Erst kam Habeck mit Inkubation und Infektion ziemlich durcheinander, dann stellte er ein Foto online, auf dem er in ziemlich unnatürlicher Pose so ziemlich jedes schlaue Buch der Neuzeit zu verschlingen schien.

Und als der Ober-Grüne sich dann noch öffentlichkeitswirksam die Haare selber schnitt, kam im Netz prompt die Frage auf, ob Wuschel-Robert sonst wirklich nur ein paar Minuten morgens für die Haare braucht.

Robert Habeck kann in der Krise endlich mal punkten

Doch nun hat Habeck endlich mal punkten können – einfach weil er, vielleicht zum ersten Mal in dieser Krise, absolut authentisch wirkte. Als der Politiker per Live-Schalte von daheim mit einem Journalisten plauderte, öffnete sich hinter ihm eine Tür und ein Pubertier aus dem Habeckschen Haushalt steckt den Kopf herein. Habeck versucht, den weg zu wedeln, ähnlich wie jener arme britische Professor, dem vor einiger Zeit seine ganze Kleinfamilie in die Kamera marschierte, während er der BBC ein Interview geben durfte.

„Du bist jetzt voll im Fernsehen!“



Es gibt endlich ein deutsches Äquivalent zum „Children interrupt BBC News Interview“. In den Hauptrollen: ein kopfschüttelnder Robert Habeck und einer seiner Söhne. Mit dabei: @MFeldenkirchen. Gerade live in diesem Fernsehen @derspiegel pic.twitter.com/1MML6qTcnM — Ann-Katrin Müller (@akm0803) April 22, 2020

Doch das Pubertier war, natürlich, hartnäckig und spazierte mit nacktem Oberkörper quer durchs Bild. Habeck, man kann es nicht anders sagen, ist authentisch erstaunt, was Pubertiere sich alles trauen. „Du bist jetzt voll im Fernsehen“, sagt er zum Sohn, kopfschüttelnd. Und wir schütteln, voll Anteilnahme, den Kopf mit, dass es dem Spitzengrünen auch nicht besser geht als dem ganz normalen Heimarbeiter mit Familienkoller. Und zweitens, voll Anerkennung, dass der schöne Robert nicht mal auf die Idee zu kommen scheint, einfach auch das Hemd auszuziehen. Vielleicht wäre das vor der Krise noch anders gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen