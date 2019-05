12:52 Uhr

Grünen-Spitzenkandidat Giegold fordert europaweites Verbot des Kükentötens

Exklusiv Der Grünen-Politiker Sven Giegold will das Kükenschreddern europaweit untersagen. Auch bei Tiertransporten will der Spitzenkandidat strengere Regeln.

Der Grünen-Spitzenkandidat für die Europa-Wahl Sven Giegold will das millionenfache Töten von Küken stoppen. „Wir brauchen endlich ein europaweites Verbot, Küken zu schreddern oder mit Gas zu ersticken“, sagte Giegold unserer Redaktion. Das Bundesverwaltungsgericht urteilt am kommenden Donnerstag, ob ökonomische Interessen von landwirtschaftlichen Unternehmen das massenhafte Töten rechtfertigen.

„Nur um Hühnerfleisch ein kleines bisschen billiger zu machen, behandeln wir lebende Tiere wie Gegenstände, als ob sie ein Pfund Mehl wären- das ist furchtbar und ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft“, sagte der Grünen-Politiker und fügte hinzu: „Wir können diese Tierquälerei beenden, wenn sich die Bundesregierung endlich bewegen würde.“

Die Praxis des Kükentötens in der Legehennenzucht steht am Donnerstag beim Bundesverwaltungsgericht auf dem Prüfstand. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht muss klären, ob das Töten männlicher Küken mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Video: dpa

Auch was den Transport von Nutztieren angeht, fordert Giegold schärfere Regeln: „Tiertransporte müssen grundsätzlich auf maximal vier Stunden begrenzt werden – egal, ob die Tiere innerhalb Deutschlands oder in andere europäische Länder transportiert werden“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. Offiziell sind in der EU bislang acht Stunden erlaubt, tatsächlich sind durch zahlreiche Ausnahmen und Rechtsverstöße Transporte von bis zu 24 Stunden weit verbreitet. (msti)

