Gutachten: Soli muss verfassungsrechtlich schon 2020 weg

Exklusiv Der Grünen-Politiker Sven Giegold will das Kükenschreddern europaweit untersagen. Auch bei Tiertransporten will der Spitzenkandidat strengere Regeln.

Beschwerden drohen

Österreich verbietet Kopftücher an Grundschulen

440 Euro Strafe droht ein Gesetz in Österreich Eltern an, die ihr Kind mit einem Kopftuch in die Grundschule schicken. Die Regierung sieht darin eine Integrationsmaßnahme. Doch es drohen Beschwerden.