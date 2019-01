vor 15 Min.

Hacker stehlen offenbar Daten Hunderter deutscher Politiker Politik

Hacker haben Berichten zufolge massenhaft gestohlene Daten und Dokumente im Internet veröffentlicht. Auch Moderaten und Journalisten sollen betroffen sein.

Hunderte deutsche Politiker sind offenbar Opfer eines Hackerangriffs geworden. Zunächst hatte der Rundfunksender rbb darüber berichtet, dass Daten und Dokumente zahlreicher auf Bundes- und Landesebene tätiger Politiker im Internet veröffentlicht worden sein sollen. Betroffen seien ersten Erkenntnissen nach alle im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD.

Ein Nutzer hatte Medienberichten nach die Dokumente über Twitter geleakt. Der betroffene Account hat die Dokumente zunächst als eine Art Adventskalender im Dezember herausgegeben, aufgefallen ist es den Betroffenen erst am Donnerstagabend. Veröffentlicht worden sein sollen private Informationen wie Handynummern, Chatverläufe, Personalausweise, Kreditkarteninformationen, Rechnungen und Briefe. Der Twitter-User, der die Leaks verbreitet hat, gibt in seinem Profil an, aus Hamburg zu kommen und bezeichnet sich als "Security Researcher" und Künstler. Ein Motiv für die Veröffentlichung der privaten Daten nennt er nicht, wer sich hinter dem Account befindet, ist ebenfalls noch unklar.

Hacker-Angriff: Nicht nur Politiker sind betroffen

Betroffen sind nach Berichten der Bild nicht nur Politiker, sondern auch Journalisten und Moderatoren. Demnach seien beispielsweise auch von Jan Böhmermann ("Neo Magazin Royal") und Christian Ehring ("extra 3") Informationen veröffentlicht worden. Betroffen seien weitere Prominente wie Rapper Marteria und die Band K.I.Z., heißt es. Unter den gestohlenen Daten sollen sich teils sehr private Dokumente wie Urlaubsfotos befinden.

Ersten Erkenntnissen nach sollen die Hack-Angriffe bis Oktober 2018 erfolgt sein. Möglicherweise hat sich der Hacker über das E-Mail-Programm Outlook Zugang verschafft, das sollen interne Untersuchungen bei den betroffenen Parteien ergeben haben, schreibt die Bild. (lare)

