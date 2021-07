Haiti

Haiti nach Präsidentenmord im Würgegriff der Gewalt

Die Polizei nahm in Haiti noch mehrere Männer fest.

Plus Blutiger Machtkampf in Haiti nach dem Präsidentenmord: Ein Tag nach dem Attentat sind der Polizei zufolge vier der mutmaßlichen Auftragskiller bei einem Feuergefecht gestorben.

Von Tobias Käufer

Am Tag nach dem Attentat gab es die nächsten Toten: Vier der mutmaßlichen ausländischen Auftragskiller seien bei einem Feuergefecht mit der Polizei ums Leben gekommen, teilte Haitis Polizeichef Léon Charles mit. Diese vier Tatverdächtigen werden also keine Aussage mehr über die Hintergründe machen können, wohl aber weitere im Rahmen dieser Aktion verhaftete Männer. Sie stammen überwiegend aus Kolumbien und sollen Ex-Militärs sein, eingereist im Juni über die Dominikanische Republik. Das nährt den Verdacht, dass es in dem Konflikt um Drogenhandel geht, denn solche rechtsgerichtete paramilitärische Gruppen sind Teil der Organisierten Kriminalität.

