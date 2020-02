vor 3 Min.

Hamburg-Wahl 2020: Umfragen, Prognosen und Ergebnisse

In Hamburg steht die Bürgerschaftswahl 2020 an. Bei uns bekommen Sie die Umfragen, Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Wahl.

Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Wahl 2020 in Hamburg. Am 23. Februar folgen hier auch die Wahlergebnisse der Bürgerschaftswahl.

Am 23. Februar 2020 steht die Bürgerschaftswahl in Hamburg an - also die Wahl des Landesparlaments. In diesem Artikel finden Sie jetzt schon aktuelle Umfrage-Ergebnisse und eine Übersicht über die Spitzenkandidaten der Parteien.

Am Wahlabend veröffentlichen wir in diesem Artikel die Prognosen, Hochrechnungen und letztendlich die Ergebnisse der Hamburg-Wahl 2020. Damit bekommen Sie hier immer die aktuellen Wahlergebnisse.

Umfragen zur Hamburg-Wahl 2020: Umfrage-Ergebnisse sehen SPD klar vorne

In den Umfragen zur Wahl in Hamburg liegt die SPD klar vorne - gefolgt von den Grünen. Hier die Ergebnisse einer Umfrage von Infratest dimap vom 13. Februar, wie sie die ARD angibt:

SPD : 38 Prozent

: 38 Prozent Grüne: 23 Prozent

CDU : 14 Prozent

: 14 Prozent Linke: 8 Prozent

AfD : 6 Prozent

: 6 Prozent FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Sonstige: 6 Prozent

Ergebnisse zur Wahl 2020 in Hamburg: Prognosen, Hochrechnungen, Wahlergebnis

Die Wahllokale schließen am 23. Februar um 18 Uhr. Danach werden erste Prognosen und Hochrechnungen folgen, bevor wohl noch am späten Abend das vorläufige Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg feststeht. Sie finden alle Zwischenstände und das Wahlergebnis in diesem Blog:

Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg: Die Kandidaten

Hier geben wir einen Überblick über die Spitzendkandidaten der einzelnen Parteien bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg:

SPD : Peter Tschentscher

: Grüne: Katharina Fegebank

CDU : Marcus Weinberg

: Linke: Cansu Özdemir

FDP : Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein

: Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein AfD : Dirk Nockemann

: Piraten: Stephanie Böhning

Die Partei: Katharina Luise Lotti Denker

ÖDP : Volker Behrendt

: Freie Wähler : Katrin Kuntze

: Volt Hamburg : Mira Alexander

: Die Humanisten: Michael Brandt

Tierschutzpartei: Patricia Schröter Morales

Morales Gesundheitsforschung: Ruth Kopelke

Tierschutz hier! Hamburg : Maike Drewes

