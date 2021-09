Räuchern mit Raute: Unternehmen fertigt Merkel-Räucherfrauen

Nach 16 Jahren im Amt tritt Angela Merkel ab. Eine Firma setzt der Bundeskanzlerin nun ein ganz besonderes Denkmal.

Als Bundeskanzlerin steht man ständig unter Beobachtung, jede Äußerung wird notiert, jedes Schimpfen und Granteln mitgeschnitten. Entsprechend stoisch und beherrscht wirkte Angela Merkel meistens in den 16 Jahren ihrer Amtszeit – obwohl es an Anlässen nicht mangelte, zu denen der Durchschnittsmensch aus der Haut gefahren wäre.

Nun, da die Regierungszeit der Kanzlerin ausläuft, kann sie endlich Dampf ablassen, genauer gesagt: Rauch. Pünktlich zum Ende der Merkel-Ära hat das traditionsreiche Unternehmen Seiffener Volkskunst aus dem Erzgebirge eine Merkel-Räucherfrau auf den Markt gebracht – in typischer Kanzlerinnen-Haltung mit Raute und einem Blazer in rosa, türkis oder violett. 400 Merkel-Figuren wurden produziert, alle waren sofort vergriffen. „Der Erfolg hat uns überrumpelt. Innerhalb weniger Tage waren wir ausverkauft“, sagt Unternehmenschef Sven Reichel. Man habe erst einmal wieder Holz nachbestellen müssen – Esche für den Körper und Weißbuche für den Kopf.

Merkel-Räucherfrau gibt es mit verschiedenen Blazerfarben

Bald dürfte die Räucherfrau also in einigen tausend Wohnzimmern landauf und landab stehen – als Erinnerung an die Kanzlerin, die in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach aus den Nachrichten verschwinden wird und auch zuletzt schon eher als Randfigur im Wahlkampf auftrat.

So gesehen passt die Räucherfrau, die immer auch für ein Stück Gemütlichkeit steht, gut zur Bald-Pensionärin Merkel. Die hat in einer Gesprächsrunde einmal skizziert, wie sie sich die Zeit nach der Kanzlerinnenschaft vorstellt: Sie werde erst mal eine Pause einlegen. „Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen, und dann schauen wir mal.“

