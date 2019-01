Hannover führt gender-gerechte Sprache ein

vor 54 Min.

Mit neuen Regelungen will Hannover eine gerechtere Sprache fördern. Deswegen soll es Anreden wie 'Lehrer' oder 'Wähler' zukünftig nicht mehr geben.

Aus 'Teilnehmern' werden 'Teilnehmende', aus 'Wählern' werden 'Wählende' und aus 'Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern' werden schlicht: 'Mitarbeitende'. Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover setzt zukünftig auf geschlechtergerechte Sprache.

Sämtlicher Schriftverkehr der städtischen Verwaltung – E-Mails, Präsentationen, Broschüren, Presseartikel, Flyer, Briefe, Formulare – soll von nun an in "geschlechtergerechter Verwaltungssprache" formuliert sein. Damit will die Stadt weitergehen als der bisherige Ausgleich zwischen männlichen und weiblichen Formulierungen: "Verwaltungssprache soll alle Menschen ansprechen. Frauen und Männer und jene, die sich nicht als Frau oder Mann selbst beschreiben." Mit der neuen Regelung, die für die 11.000 Mitarbeiter der Stadt gilt, trage die Sprache "der Vielzahl geschlechtlicher Identitäten Rechnung".

Hannovers OB zu neuer Sprach-Regelung: "Vielfalt ist unsere Stärke"

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok erklärt: "Vielfalt ist unsere Stärke – diesen Grundgedanken des städtischen Leitbilds auch in unserer Verwaltungssprache zu implementieren, ist ein wichtiges Signal und ein weiterer Schritt, alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen."

Wie die Stadt Hannover auf ihrer Homepage erklärt, entspreche der Beschluss der aktuellen Gesetzgebung, nach der seit dem 1. Januar das dritte Geschlecht im Personenstandsregister geführt werden muss.

Die wichtigste Grundregel bei Hannovers neuer Sprach-Regelung sei, geschlechtsumfassende Formulierungen zu verwenden, überall, wo es möglich ist. Ist eine neutrale Formulierung nicht möglich, soll der Gender-Stern benutzt werden - wie zum Beispiel bei Dezernent*innenkonferenz.

Stadt Hannover will "Geschlechterdualismus aufheben"

Das Sternchen* zwischen der maskulinen und femininen Endung dient in der Schriftsprache als Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten und "hebt gezielt den Geschlechterdualismus auf", heißt es aus Hannover.

In einem Flyer gibt die Stadt Hannover gleich noch diverse Beispiele für geschlechtergerechte Fomulierungen. So wird aus dem 'Rednerpult' das 'Redepult', anstelle von 'keine' oder 'keiner' heißt es zukünftig 'niemand', und statt 'Vertreter' oder 'Verfasser' soll fortan 'vertreten durch' oder 'verfasst von' auf Dokumenten stehen. (sli)

