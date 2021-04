Hans-Georg Maaßen - ein Störenfried will in den Bundestag

Der Ex-Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen will im Thüringer Wald ein Mandat erringen – sehr zum Leidwesen von CDU-Chef Armin Laschet.

Es ist ein Skandalwahlkreis, den Hans-Georg Maaßen mitten im Thüringer Wald erobern will. Soll ihm das gelingen, könnten weitere Skandale folgen. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes ist wegen seiner Flirts mit der AfD enfant terrible und Störenfried der CDU. Seine Kandidatur ist das letzte, was der angeschlagene Kanzler-Kandidat und Weiter-so-Mann Armin Laschet gebrauchen kann.

Denn er ist die personalisierte Gretchenfrage, wie es die Konservativen mit den Rechten halten. Die SPD trampelt schon genüsslich auf Laschet herum. Am Freitag will sich Maaßen die Nominierung der örtlichen CDU-Kreisverbände sichern. Er hat zwei Gegenkandidaten, die aber als chancenlos gelten. Aber eins nach dem anderen.

Der bisherige CDU-Mann Mark Hauptmann stürzte über den Masken-Skandal

Der 58-Jährige kann überhaupt nur deshalb antreten, weil der bisherige CDU-Abgeordnete Mark Hauptmann für die Vermittlung eines Geschäfts mit Corona-Masken die Aufwandsentschädigung von einer Million Euro kassiert haben soll und abtreten musste. Plötzlich ergab sich eine Gelegenheit für den Rheinländer auf den grünen Höhen in Thüringen, die vom Rheinland kulturell so weit weg sind wie Maaßen von den Linkspartei. Nun ist es nichts ungewöhnliches, dass Politiker fernab ihrer Heimat um Stimmen der Wähler werben. Kanzlerin Angela Merkels (CDU) Wahlkreis liegt an der Ostseeküste.

Auf den grünen Höh'n des Thüringer Waldes will der Rheinländer Maaßen die Wähler überzeugen. Foto: Dominik Ketz, Regionalverbund Thüringer Wald e.V., dpa

Dass Maaßen der Liebling der CDU in Thüringen ist, liegt nicht nur an seiner medialen Präsenz, sondern auch an bejubelten Auftritten im Wahlkampf vor der Landtagswahl 2019. Er teilte ordentlich aus und keilte gegen die rot-rot-grüne Landesregierung als „Neuauflage des Sozialismus“. Der Jurist mit Doktortitel feierte auch die Wahl des späteren Einmonats-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen der AfD. „Hauptsache die Sozialisten sind weg“, waren seine Worte. Die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer stolperte über die „Schande von Erfurt“ und mit Maaßens Rückkehr auf die Bühne wird das Trauerspiel noch einmal intensiv ausgeleuchtet werden.

AfD setzt auf rüstigen Rentner, SPD auf einen Biathlon-Olympiasieger

Das grelle Licht lässt die CDU nicht gut aussehen. Die Thüringer Landesspitze versuchte hilflos, Maaßen zu verhindern. Letztlich konnte sie ihm nur abringen, das Flirten mit der AfD sein zu lassen. Bislang hält sich Maaßen daran. Die einst Angeflirteten reagierten auf den prominenten Kandidaten und wechselten das Personal. Sie setzen ihm jetzt einen rüstigen Rentner entgegen, der Maaßen als Wessi ohne Wurzeln im Thüringer Wald angreifen soll.

Die SPD hat den früheren Biathlon-Olympiasieger und Bundestrainer Frank Ullrich aufgestellt. Er stammt aus der Gegend. Foto: Hendrik Schmid, dpa

Noch aussichtsreicher ist der Kandidat, den die SPD ins Rennen schickt. Den in Thüringen unter Schwindsucht leidenden Genossen ist ein kleiner Coup gelungen. Für sie geht der Biathlon-Olympiasieger und neunfache Weltmeister Frank Ullrich in das Rennen. In dem biathlon-verrückten Landstrich ist Ullrich Volksheld. Ganz praktisch kommt er auch noch von dort.

Der Ausgang der Wahl in dieser Gegend in der Mitte Deutschlands ist offen. Sie konservativ-ländlich geprägt, aber die alten Kategorien gelten im Osten nicht mehr viel. In Thüringen ist alles möglich.

