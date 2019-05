vor 18 Min.

Hartwig Löger führt Österreichs Interims-Regierung

Hartwig Löger (links) soll zunächst Österreichs Geschäfte führen. Alexander van der Bellen will zeitnah einen Übergangs-Regierungschef ernennen.

Nach dem Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz steht Österreichs Übergangs-Regierung. Sie soll aber nur wenige Tage in dieser Form bestehen.

Österreich hat nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz ein Interims-Kabinett. Bis zur Bildung einer Übergangsregierung beauftragte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag die bisherigen Mitglieder des Kabinetts mit der Fortführung der Amtsgeschäfte. Ausnahme ist Kurz. Dessen Aufgaben übernimmt der Finanzminister und bisherige Vizekanzler Hartwig Löger.

Im September soll es in Österreich Neuwahlen geben

Das Team wird voraussichtlich nur wenige Tage amtieren. Spätestens in einer Woche will das Staatsoberhaupt einen von ihm ausgesuchten Regierungschef mit der Bildung eines Experten-Kabinetts beauftragen. Das soll bis mindestens zu den Neuwahlen im September Österreich regieren.

Die Opposition hatte Kurz und seinem Kabinett am Montag in einer Sondersitzung des Parlaments das Vertrauen entzogen. Kurz wurde von der Opposition im Wesentlichen eine Mitverantwortung an der Regierungskrise nach dem Skandal-Video um den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache vorgeworfen.

Kurz ist bereits im Wahlkampfmodus

Der 32-jährige Ex-Kanzler und ÖVP-Chef erklärte unterdessen, er werde weder ÖVP-Fraktionschef noch sein Mandat im Nationalrat annehmen. Kurz werde bald quer durch Österreich unterwegs sein, "um bei den Menschen um Unterstützung für die Fortsetzung seines Kurses zu werben", sagte ein Sprecher am Dienstag zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. (dpa)

