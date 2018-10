10:09 Uhr

Hass, Wut und Macht: So kommentiert die Presse die Kavanaugh-Ernennung Politik

Denkbar knapp hat der US-Senat Trumps Kandidaten, den umstrittenen Brett Kavanaugh, zum Obersten Richter gewählt. Das Medienecho fällt höchst kritisch aus.

Brett Kavanaugh wurde trotz Missbrauchs-Vorwürfen und einer umstrittenen Rede vor dem US-Senat zum Obersten Richter am Supreme Court der USA gewählt. Ein Überblick über das deutsche und internationale Medienecho:

"So viel Hass, so viel Wut: Der gesamte Nominierungsprozess für Kavanaugh war unwürdig, ein neuer Tiefpunkt für die politische Kultur in den USA. Seit Jahren schon ist die von der Spaltung der politischen Lager geprägt, nicht erst seit Trump. Wenn aber dann noch im Weißen Haus ein Präsident regiert, der diese Polarisierung eher schüren will, als sie zu mildern, macht dies die Lage nur noch schlimmer. Dass Trump sich nicht zu schade war, das mutmaßliche Opfer sexueller Gewalt, Christine Blasey Ford, wegen ihrer Aussage gegen Brett Kavanaugh zu verhöhnen und seine Anhänger dabei laut johlten, beweist einmal wieder, dass dieser Präsident ein Spalter ist. " Spiegel Online

Brett Kavanaugh trotz Missbrauchs-Vorwürfen zum Richter am Supreme Court gewählt

"Es gibt in diesem - so deutlich muss es gesagt werden - dreckigen Spiel keine Sieger. Brett Kavanaugh wird seinen Lebenszeit-Job am höchsten Gericht der USA antreten. Aber sein Ruf ist ruiniert. Nicht allein wegen der Vorwürfe, in seiner Jugend drei Frauen sexuell belästigt zu haben. Ob die Vorwürfe wahr sind, wird er mit sich selbst und seiner Familie ausmachen müssen. Beweisen lässt sich nichts mehr. Es ist vor allem sein desaströser Auftritt vor dem Senat in der Sache, der gezeigt hat, dass dieser Mann nicht die notwendige charakterliche Größe für das Amt besitzt." sueddeutsche.de

"Die Berufung von Kavanaugh ist – pünktlich zum Beginn der heißen Wahlkampfphase vor den Midterms – vor allem ein wichtiger politischer Sieg für Donald Trump, der trotz des wachsenden öffentlichen Drucks an seinem Kandidaten festgehalten hatte und sich nach Wochen der Unsicherheit durchsetzen konnte." Zeit Online

Welche Auswirkungen hat die Personalie Kavanaugh auf die USA?

"Sex, Gewalt, Lügen, knallharte Machtpolitik. Die Affäre um Richter Brett Kavanaugh hat alle Bestandteile einer TV-Serie. Dies allein ist jedoch weder neu noch beunruhigend. Die Frage ist indes, wie sich der Fall auf die Zwischenwahlen auswirken wird. Derzeit schreiben Auguren viel darüber, ob nun die Demokraten oder doch die Republikaner vom Richterdrama profitieren werden. Wichtiger ist aber die Frage: Wie viele Amerikaner werden überhaupt noch wählen gehen? Der Lärm, die Hysterie, die Polarisierung haben in den USA ein Niveau erreicht, das nicht nur mobilisiert, sondern auch lähmt und betäubt. Nach dem Fall Kavanaugh dürften sich noch mehr Wähler von der Politik abwenden. Und das ist tatsächlich beunruhigend." NZZ am Sonntag

"Dies ist der "American Way" und es ist ein hässlicher Weg. (...) Präsident Donald Trump hat nun zwar einiges zu feiern. Amerikas Wirtschaft läuft auf Hochtouren und der Supreme Court ist vollgepackt mit Konservativen. Doch das Land ist sogar noch stärker gespalten als bei seiner Wahl zum Präsidenten. Dabei waren seine nach anfänglicher Zurückhaltung geäußerten abfälligen Kommentare über die Anhörung von Professor Christine Blasey Ford angesichts seiner eigenen Playboy-Vergangenheit durchaus nicht hilfreich. Trump hat nicht zum ersten Mal von der Mobilisierung seiner Basis profitiert." Sunday Times

Themen Folgen