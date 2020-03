21:55 Uhr

Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer tot

Der Hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Ermittler gehen von einem Suizid aus.

Der Hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Rettungskräfte fanden seine Leiche am Samstagvormittag an einer ICE-Bahnstrecke bei Hochheim am Main, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und die Polizei am Abend mitteilten. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Der CDU-Politiker starb im Alter von 54 Jahren.

"Wir sind alle geschockt und können es kaum glauben, dass Thomas Schäfer so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen ist", reagierte am Abend Ministerpräsident Volker Bouffier ( CDU). "Wir alle müssen seinen Tod jetzt verarbeiten und trauern mit seiner Familie. Unser aufrichtiges Beileid gilt daher zuerst seinen engsten Angehörigen, und wir wünschen ihnen für diese schwere Zeit Kraft und Stärke." (dpa)

Wichtiger Hinweis: Normalerweise berichten wir nicht über (mutmaßliche) Suizide oder Suizidversuche. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich dann, wenn der Fall durch die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Sollten Sie sich gerade selbst in einer ähnlichen Lage befinden oder sollte dieser Text bei Ihnen ähnliche Gefühle wachgerufen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Telefonseelsorge. Die geschulten Berater dort können Sie unterstützen. Hilfe finden Sie bei kostenlosen Hotlines, zum Beispiel unter den Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/3344533.

Themen folgen