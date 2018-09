Hetzjagd oder nicht? Politiker fordern Aufklärung von Verfassungsschutz

vor 28 Min.

Gab es nun Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz oder nicht? Nach neuen Aussagen des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen fordern Politiker Aufklärung.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat mit seinen Aussagen in der Bild-Zeitung zu den mutmaßlichen Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz eine politische Debatte ausgelöst.

Maaßen hatte in dem Interview Zweifel geäußert, dass es während der rechtsgerichteten Demonstrationen in Chemnitz zu regelrechten Hetzjagden auf Ausländer gekommen war. Dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben", sagte er.

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen mit kubanischen Wurzeln in Chemnitz vor gut zwei Wochen hatte es in der sächsischen Stadt Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der deutschen Flüchtlingspolitik gegeben, dabei kam es zu Übergriffen auf Polizisten, Journalisten und Ausländer.

Maaßen zweifelt an Informationen über Hetzjagden

Auch das Video, das Jagdszenen auf ausländische Menschen nahe des Johannisplatzes in Chemnitz zeigen soll, zweifelte der oberste Verfassungsschützer in dem Interview an: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Nach seiner vorsichtigen Bewertung "sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

Die Reaktionen auf das Interview sind am Freitag höchst unterschiedlich.

Der CDU-Innenexperte Stephan Harbarth forderte von Maaßen Aufklärung. Es müsse nun rasch geklärt werden, "ist dieses Bildmaterial echt oder ist es nicht echt", sagte er.

Auch die SPD-Spitze forderte Maaßen auf, Belege für seine Zweifel an der Authentizität entsprechender Videos vorzulegen. "Wenn der Chef des Inlandsgeheimdienstes der Bundeskanzlerin öffentlich widerspricht, muss er für seine Behauptungen jetzt umgehend Beweise vorlegen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) kritisierte die Äußerungen. Für die Aussage Maaßens, er habe "keine belastbaren Informationen" über Hetzjagden in der sächsischen Stadt, habe er "kein Verständnis", sagte Oppermann am Freitag im Deutschlandfunk. Es hätten in Chemnitz Zustände geherrscht, die "wir auf den deutschen Straßen nicht akzeptieren" könnten.

Oppermann: "Wir haben Bilder gesehen, wir haben Zeugen gehört"

"Wir haben Bilder gesehen, wir haben Zeugen gehört, wir haben gesehen, wie Menschen da den Hitlergruß offen auf der Straße gezeigt haben", sagte Oppermann. Auch eine Gruppe von Sozialdemokraten sei "von rechten Hooligans angegriffen worden". In solchen Fällen müsse "der Staat dagegenhalten". "Wir haben ein staatliches Gewaltmonopol, und ehrlich gesagt, das zu verteidigen, ist auch Aufgabe des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz", sagte Oppermann.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt griff Maaßen für seine Aussagen scharf an. "Ich erwarte mir von Herrn Maaßen keine vertrauenswürdige Einschätzung mehr", teilte Göring-Eckardt am Freitag mit. "Allein, dass er sich nur zu einem Video, aber nicht zu den Gewalttaten und dem öffentlichen Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen in Chemnitz äußert, zeigt mir, dass Herr Maaßen seiner Aufgabe nicht mehr gerecht wird." (dpa, afp, AZ)

