Hier sehen Sie Markus Söders Pressekonferenz live im Stream

Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten in in Deutschland bis mindestens 3. Mai. Am Donnerstag informiert Markus Söder über das weitere Vorgehen in Bayern.

Angela Merkel und die Bundesländer haben sich am Mittwoch über die Beschränkungen zur Corona-Krise in Deutschland beraten und die Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai verlängert. Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Am Donnerstag wird dann der bayerische Ministerpräsident Markus Söder um 12.30 Uhr eine Pressekonferenz abhalten und wohl über das weitere Vorgehen in Bayern informieren. Söder sprach bereits am Mittwoch an, dass Bayern einige Maßnahmen erst später als andere lockern werde.

So werden die Schulen in Deutschland wohl am 4. Mai für Abschlussklassen und oberste Grundschulklassen wieder geöffnet, in Bayern erst am 11. Mai. Allerdings soll der Notfallbetrieb hinsichtlich der Betreuung ausgeweitet werden. Wie das konkret aussehen soll, darüber entscheidet das Kabinett in München am Donnerstag.

Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern sollen ab Montag ebenfalls wieder öffnen können - auch hier könnten in Bayern aber strengere Regeln gelten. Söder sagte, er halte 800 Quadratmeter fast schon für zu viel.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder stellt um 12.30 Uhr den weiteren Fahrplan für Bayern im Hinblick auf die Corona-Pandemie vor. Wir übertragen hier live. (Foto: Peter Kneffel, dpa) Gepostet von Augsburger Allgemeine am Mittwoch, 15. April 2020

Die Pressekonferenz von Markus Söder wird auf unserer Facebookseite live übertragen. (AZ)

