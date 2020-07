11:05 Uhr

Hier sehen Sie Merkels Rede vor dem EU-Parlament im Livestream

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Mittwoch im EU-Parlament.

Bis Ende des Jahres übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Sehen Sie live im Stream Kanzlerin Angela Merkels Rede im EU-Parlament.

In einer Woche übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Kurz zuvor präsentiert Bundeskanzlerin Angela Merkel im Europaparlament in Brüssel ihr Programm. Die Erwartungen sind hoch. Merkel tritt um 14.15 vor die Abgeordneten. Wie zeigen die Rede live im Video.

Am Mittwoch reist die Bundeskanzlerin erstmals seit Ausbruch der Covid-19 Pandemie ins Ausland. In Brüssel wird sie vor... Gepostet von Augsburger Allgemeine am Montag, 6. Juli 2020

Merkels Rede vor dem EU-Parlament live im Stream

Abends, gegen 18 Uhr, nimmt Merkel zudem an einem Treffen mit den EU-Spitzen zum nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplan und dem geplanten Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise teil.

Die Kompromisssuche zu dem Milliardenpaket ist der erste große Schwerpunkt der am 1. Juli gestarteten Ratspräsidentschaft. Die EU-Kommission hatte ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, zusätzlich zum geplanten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen von 1,1 Billionen Euro. Einzelheiten sind jedoch sehr umstritten. Merkel dringt auf einen Kompromiss beim EU-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel.

Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres

Merkel führt in Brüssel auch eine Reihe von Einzelgesprächen, unter anderem mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli. Zu dem abendlichen Spitzentreffen zum EU-Haushalt hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neben Merkel auch Michel und Sassoli geladen.

Die deutsche Ratspräsidentschaft dauert sechs Monate bis zum Jahresende. Neben dem Finanzpaket sind weitere Großthemen die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen sowie Klimaschutz, Digitalisierung und Migration. Der Vorsitz der 27 EU-Länder wechselt jedes halbe Jahr. Zusätzlich gibt es die Position des ständigen Ratspräsidenten, die der Belgier Michel innehat. Er ist für die Leitung der Gipfeltreffen zuständig. (AZ, dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen