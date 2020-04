13:54 Uhr

Hier sehen Sie die Pressekonferenz der Bundesregierung live im Stream

Gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder berät Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch über Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Die Ergebnisse werden in einer PK vorgestellt.

An diesem Mittwoch dürfte die Entscheidung fallen, wie Lockerungen der Corona-Beschränkungen aussehen können und ab wann diese in Kraft treten sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) will sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus beraten. Anschließend sollen die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentiert werden. Mit Spannung wird erwartet, ob und welche Art von Fahrplan es geben wird, um die einschneidenden Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen langsam zu lockern.

Die Pressekonferenz wird voraussichtlich kurzfristig anberaumt. Sobald die Uhrzeit feststeht, erfahren Sie sie hier an dieser Stelle.

Beratungen über Corona-Lockerungen: Söder warnt vor Überbietungswettbewerb

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte vor den Beratungen über Lockerungen vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. "Wir brauchen einen sicheren und besonnenen Weg aus der Corona-Krise", schrieb der CSU-Politiker am Dienstag auf Twitter. "Unsere Maßnahmen wirken, aber wir dürfen keinen Rückschlag riskieren." Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. "Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert", schrieb er. Maß und Mitte seien bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen gefragt.

Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert. Maß u Mitte sind gefragt.Wir sind noch lang nicht über den Berg.Morgen reden Bund u Länder über ein abgestimmtes Konzept. Daher lohnt es sich, alle Argumente und Gutachten genau zu lesen u zu bewerten — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 14, 2020

Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina hatte am Montag für einen "realistischen" Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen "sobald wie möglich" wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen. Die Leopoldina nannte aber auch viele Voraussetzungen für eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz der Bundesregierung live

Aktuell ist noch nicht bekannt, um wie viel Uhr über die Beratungen von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten informiert wird. Sobald die Uhrzeit der Pressekonferenz feststeht,erfahren Sie sie hier. Die Pressekonferenz können Sie dann hier bei den Kollegen von Phoenix im Livestream verfolgen. (sli, mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen