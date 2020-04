vor 46 Min.

Hier sehen Sie die Pressekonferenz von Markus Söder live im Stream

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält am Donnerstag eine Pressekonferenz. Bei uns finden Sie den Live-Stream.

Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten in Bayern zunächst bis zum 19. April. Am Donnerstag wird Markus Söder informieren, wie es mit diesen weitergeht.

Angela Merkel und die Bundesländer beraten sich am Mittwoch über die Beschränkungen zur Corona-Krise in Deutschland. Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Am Donnerstag wird dann der bayerische Ministerpräsident Markus Söder um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz abhalten und wohl über das weitere Vorgehen in Bayern informieren. Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern gelten bislang bis 19. April. Doch Söder hält sich mit größeren Lockerungen zu den Beschränkungen bislang zurück. Söder lehnte im ZDF eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien ab.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz von Markus Söder im Live-Stream

Zudem sagte Söder in den vergangenen Tagen zur ARD, dass es zwar in den kommenden zwei, drei Wochen manche Erleichterungen geben könne, etwa im Handel, aber immer verbunden mit klaren Auflagen wie Hygiene-Konzepten, Abstandsgeboten, Obergrenzen für Personenzahlen pro Quadratmeter und Schutzmasken.

Er forderte mit Blick auf den Einzelhandel "mindestens ein Maskengebot, ein Mundschutzgebot". Das gleiche gelte auch für den öffentlichen Nahverkehr. Über eine Maskenpflicht werde man diskutieren. Söder sagte, er sei dafür, "dass wir das strenger handhaben sollten." Eins sei doch klar: "Wenn wir erleichtern, muss es gleichzeitig mehr Schutz geben."

Die Pressekonferenz von Markus Söder wird auf unserer Facebookseite live übertragen. (AZ, mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen