Kaum an der Macht, schon unter Druck: Turbulente Wochen für Israels Regierung

So schnell wird der neue Ministerpräsident Bennett seinen Vorgänger nicht los. Die israelische Regierung war kaum im Amt, da musste sie sich bereits einem Misstrauensvotum stellen.

Noam Shuster-Eliassi ist Kabarettistin – und auf der Suche nach einem neuen Opfer. Bis vor wenigen Wochen war Benjamin Netanjahu wie selbstverständlich eine der Hauptfiguren ihres Programmes. „Im Gegensatz zu Euch“, spottete sie da an die Adresse arabischer Touristen, „haben wir in Israel eine Demokratie. Wir haben 276-mal pro Jahr Wahlen – und dank all dieser Wahlen ist Benjamin Netanjahu Premier, seit ich sieben Jahre alt war.“

Heute ist die Tochter einer im Iran geborenen Jüdin und eines aus Jerusalem stammenden Vaters zwar froh, dass die Ära Netanjahu nach vier Wahlen innerhalb von knapp zwei Jahren zu Ende ist. Sen An seinen Nachfolger Natfali Bennett allerdings muss die 33-jährigen sic erst noch heranarbeiten.

Seit einem Monat ist die neue israelische Regierung jetzt im Amt, ein buntes Sammelsurium aus acht Parteien von ganz links bis ganz rechts. Wie lange sie durchhält? Länger als der abgewählte Netanjahu glaube, prophezeit Kabarettistin Shuster-Elassi. Mit Bennett und seinem Außenminister Jair Lapid, der nach dem Rotationsprinzip in zwei Jahren als Regierungschef übernehmen soll, sei nun eine jüngere, pragmatischere Generation am Werk, die versuche, die Spannungen zwischen den Kulturen und Religionen abzubauen. Das mache ihr Hoffnung, auch wenn die Gräben zwischen den einzelnen Parteien tief seien und die Erinnerung an die jüngsten Ausschreitungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis noch frisch sei. „Aber Hauptsache, Netanjahu ist weg.“

Zwei arabische Abgeordnete enthielten sich der Stimme

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor kurzem in Israel zu Besuch war, hatte die neue Regierung ihre bislang größte Krise allerdings noch vor sich. Nach Jahren der Stagnation, sagte Steinmeier da voller Zuversicht, spüre er in Israel nun einen politischen Aufbruch. Wenig später jedoch musste Bennett schon zum ersten Mal um sein Amt und den Fortbestand der Koalition zittern. Im Streit um ein Gesetz, das Palästinensern auch dann die Staatsbürgerschaft verwehrt, wenn sie mit Israelis verheiratet sind, enthielten sich zwei Abgeordnete seines arabischen Koalitionspartners und bescherten ihm eine schwere Abstimmungsniederlage.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht kürzlich Israel. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Schwacher Trost für ihn: Das Misstrauensvotum, das die von Netanjahu angeführte Opposition gleichzeitig gegen ihn angestrengt hatte, verfehlte ebenfalls die nötige Mehrheit. In der Knesset jedenfalls geht es seit dem Regierungswechsel noch turbulenter zu als vorher schon. Nachdem Netanjahu seine Kritiker einst als „saure Gurken“ verhöhnt hatte, konterte Bennet in der vergangenen Woche nach einem heftigen Disput: „Bibi, jetzt seid Ihr die sauren Gurken.“

Lesen Sie dazu auch

Welche Schwerpunkte die neue Regierung sonst setzt, ist noch unklar. Den Kampf gegen die islamistischen Hamas führt Bennet jedenfalls nicht minder hart als Netanjahu. Die Bargeldtransfers aus Katar an die Hamas hat er gestoppt und jeden Angriff aus dem Küstenstreifen bisher mit einem Gegenschlag beantwortet. Gleichzeitig wolle er aber die Zivilbevölkerung in Gaza stärker unterstützen, hat er im Gespräch mit Steinmeier signalisiert - in der Hoffnung, dass diese sich mit der Zeit von der Hamas abwendet.

Die Gespräche mit den Palästinensern liegen auf Eis

Einen Plan für Gespräche, möglicherweise sogar Friedensverhandlungen mit den Palästinensern hat die neue Regierung noch nicht. Hier sind die Positionen zu unterschiedlich – von Bennett, dem Anwalt der jüdischen Siedler, bis zu den vier Abgeordneten der arabischen Partei Raam. „Fürs erste“, sagt ein Diplomat, „wäre schon viel gewonnen, wenn wir überhaupt wieder einen Draht zueinander fänden.“ Dringlicher war aus Bennets Sicht sein zehn Tage lang geheim gehaltener Besuch bei Jordaniens König Abdullah, um die erkalteten Beziehungen zu dem Nachbarland wieder zu verbessern. Auch deshalb liefert Israel dem Königreich in diesem Jahr 50 Millionen Kubikmeter Wasser zusätzlich.

Innenpolitisch hat die neue Koalition bisher erst eine Duftmarke gesetzt die Liberalisierung von Cannabis. Zu sehr überlagert der Kampf gegen die auch in Israel wieder steigenden Corona-Zahlen alles andere. Disziplinierend wirkt in Bennets buntem Achter dabei vor allem die Angst vor einer weiteren Neuwahl, bei der einige der acht Koalitionsparteien um ihren Wiedereinzug in die Knesset, bangen müssten.

Benjamin Netanjahu will zurück an die Macht

Netanjahu allerdings wird so schnell nicht aufgeben. Für Israels Sicherheit und Wohlstand zu sorgen, sagt er, sei seine Lebensaufgabe. „Wir werden bald zurück sein“, versprach er seinen Anhängern schon bei Bennets Vereidigung und empfing wenig später im Amtssitz des Regierungschefs die frühere amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley, als sei er noch immer Ministerpräsident. Aus der Residenz ausgezogen ist er erst jetzt - mit vier Wochen Verspätung.