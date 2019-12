vor 45 Min.

Historiker Münkler schwört die Deutschen auf schwieriges Jahrzehnt ein

Professor Herfried Münkler lehrt an der Humbold-Universität in Berlin.

Exklusiv Geschichtsforscher Herfried Münkler blickt auf das Jahr 2020 und die danach folgenden Jahre. Für den Historiker wird die US-Wahl zur Schicksalsfrage der Weltordnung.

Der Politikwissenschaftler und Geschichtsforscher Herfried Münkler stimmt die Deutschen auf ein schwieriges kommendes Jahrzehnt ein, in dem sich eine neue Weltordnung entscheiden werde. An der kommenden US-Wahl mit einem möglicher Sieg Donald Trumps wird laut Münkler zur Schicksalsfrage: „Seine Wiederwahl würde definitiv und irreversibel das Ende des Westens bedeuten“, sagte Münkler unserer Redaktion. Dann würde sich eine neue Weltordnung aus fünf den Mächten USA, China, Russland, Indien und Europa herausbilden, die nur noch ausgedünnte Beziehungen untereinander pflegten.

Für die Europäer bedeute dies, dass sie „erheblichste Anstrengungen unternehmen müssen, um als eigenständiger Akteur in dem sich herausbildenden System der fünf großen Mächte zu bestehen“, sagte Münkler. „Die schon sehr stark zurückgefahrene Rolle der Vereinten Nationen wird stagnieren“, erwartet der Berliner Professor. Für die Wiederwahl Trumps spreche manches, trotz gravierender Fehlleistungen: „Denn außenpolitisch hat Trump die USA geschwächt, geschwächt, geschwächt“, sagte der Politikwissenschaftler. „Er hat die Verbündeten vor das Knie getreten oder Kontrahenten wie den kleinen Kim in Nordkorea stark gemacht.“

Münkler: Innovation muss wieder mehr von innen und nicht von außen kommen

Innenpolitisch warnte Münkler die Bundesbürger, „dass aus Zeiten des Glücks und der Zufriedenheit auch eine gefährliche Selbstzufriedenheit und Innovationsverweigerung erwachsen kann“. Innovation müsse in Deutschland wieder mehr von innen und nicht von außen kommen: „Das aber setzt voraus, dass wir viel mehr in unser Bildungssystem investieren. Und dass wir den Zustand hysterischer Aufgeregtheit und apathischer Resignation endlich verlassen“, sagte Münkler. „Denn mit dem Eintritt in die dritte Dekade des 21. Jahrhunderts kommen Herausforderungen auf uns zu, die unvergleichlich sind gegenüber der Ruhe und Behäbigkeit, mit der wir die nun zu Ende gehende zweite Dekade durchschritten haben.“

Münkler sorgt sich um den Stil der politischen Auseinandersetzungen

Zudem sorgt sich der Politikwissenschaftler um den Stil der politischen Auseinandersetzung: „Es wurden falsche Erwartungen geweckt. So etwas führt zur Verachtung von Politik.“ Daran seien auch Darstellungen in den Medien. „die dazu geführt haben, dass Extrempositionen Prämien bekommen und eine vernünftige Argumentation in der politischen Mitte häufig langweilig erscheint“, fügte Münkler hinzu: „Der Ton ist rauer geworden.“ Dies sei aber nicht von selbst geschehen. „Nein. Der Ton ist auch rau gemacht worden.“ Dabei hätten sich auch all jene geirrt, die gemeint hatten, das Internet bringe eine ungeheure Erleichterung von demokratischer Partizipation: „Das Gegenteil hat sich herausgestellt“, betonte Münkler. (AZ)

