Hochrechnung: Sánchez gewinnt Wahl, aber Spanien droht Blockade

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat die Parlamentswahl in Spanien gewonnen, aber viele Stimmen verloren.

Von Ralph Schulze

Bei der vorgezogenen spanischen Parlamentswahl könnten die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez stärkste Partei werden – wenn auch auf niedrigem Niveau. Nach ersten offiziellen Hochrechnungen von Sonntagabend (21.15 Uhr) siegten die sozialdemokratisch orientierten Sozialisten zwar mit rund 30 Prozent, hätten zum Regieren aber zunächst keine ausreichende Mehrheit.

Mit diesem Ergebnis bräuchte Sánchez, der sich mehr erhofft hatte, für eine Regierungsbildung wieder die Hilfe der linksalternativen Partei Podemos. Und wohl auch die Unterstützung der eigenwilligen Separatistenparteien aus Katalonien, an deren Unabhängigkeitsforderungen die Sánchez-Regierung vor einigen Wochen gescheitert war. Eine Mehrheitsbildung dürfte nicht einfach werden. Es könnte also ein bitterer Sieg für Sánchez werden.

Zugleich bahnte sich ein politischer Rechtsruck an: Den ersten Hochrechnungen zufolge könnte die Rechtsaußenpartei Vox, die bisher nicht im Parlament vertreten war, ins spanische Unterhaus mit wenigstens 20 Abgeordneten einziehen.

Mit diesem Ergebnis der Rechtspopulisten wäre theoretisch auch eine konservative Koalition aus Volkspartei, der bürgerlichen-liberalen Partei Ciudadanos und Vox denkbar – soweit Sánchez mit seiner Regierungsbildung scheitert. Einen solchen Pakt schloss das konservative Lager bereits in der südspanischen Region Andalusien, wo diese Dreier-Allianz im Dezember überraschend die Macht eroberte und die Sozialisten auf die Oppositionsbank schickte.

Die Wahlbeteiligung war überdurchschnittlich hoch: Nach Angaben der Regierung gaben insgesamt 73,39 Prozent der Bürger ihre Stimme ab. Dies lag deutlich über den Werten früherer Wahlgänge.

Spanien erlebte in den letzten Wochen einen harten Wahlkampf, in dem der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien vorherrschendes Thema war. Alle drei Spitzenkandidaten des konservativen Lagers hatten dazu aufgerufen, die Einheit der Nation zu verteidigen. Andere drängende Probleme wie die hohe Arbeitslosigkeit, die Rentenkrise oder der Klimaschutz spielten kaum eine Rolle.

Nach den ersten Hochrechnungen schnitten die Sozialisten (PSOE) mit rund 30 Prozent deutlich besser ab als bei der letzten Wahl in 2016 (22,7 Prozent). Die konservative Volkspartei (PP) stürzte mit etwa 17 Prozent (33,0) tief ab – das ist das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte. Die bürgerliche Plattform Ciudadanos (C’s) kam auf annähernd 13 Prozent (13,1). Die linksalternative Bewegung Podemos lag bei etwa 12 Prozent (21,1).

Der neuen Rechtspartei Vox, die im Wahlkampf für ein hartes Durchgreifen gegen Kataloniens Separatisten und gegen illegale Einwanderer eintrat, erhielt nach den ersten Hochrechnungen annähernd 9 Prozent. Offenbar jagte Vox vor allem der Volkspartei Stimmen ab. Bereits in der Andalusienwahl hatten die Rechtspopulisten überrascht. Damals hatte Vox mit elf Prozent ebenfalls auf Anhieb ein zweistelliges Ergebnis erzielt.

Es wäre das erste Mal seit Ende der rechtsgerichteten Franco-Diktatur im Jahr 1975, dass eine offen rechtslastige Partei wieder ins spanische Parlament rückt. Spaniens Regierung bezeichnete Vox als „rechtsextrem“. Ideologisch liegt die Partei weitgehend auf einer Linie mit der deutschen Afd oder Marine Le Pens Rassemblement National in Frankreich, mit denen Vox Kontakte unterhält. Unterstützung bekam Vox-Vorsitzender Santiago Abascal auch von Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Chef der rechten Partei Lega. Er hoffe auf ein „tolles Ergebnis“ für Vox, schrieb Salvini vor der Wahl auf Twitter.

Vox-Chef Abascal sprach nach seiner Stimmabgabe in Madrid von einem „historischen Wahlgang“. Seine Anhänger feierten den 43-Jährigen vor der Tür des Wahllokals mit den Rufen „Abascal als Regierungschef“ und „Es lebe Spanien“.

Zudem werden nach der RTVE-Umfrage auch die beiden katalanischen Separatistenparteien wieder mit einigen Abgeordneten ins spanische Parlament einziehen. Wobei für die eher pragmatische Esquerra Republicana (ERC), die einseitige Unabhängigkeitsschritte inzwischen ablehnt, ein Stimmenzuwachs erwartet wurde. Während die für einen kompromisslosen Abspaltungskurs eintretende Plattform Junts per Catalunya (JxCat) von Carles Puigdemont mit Verlusten rechnen muss. Der vor der spanischen Justiz ins Ausland geflüchtete Puigdemont gilt als Hauptverantwortlicher für die illegalen Unabhängigkeitsbeschlüsse in Katalonien im Herbst 2017.

Das spanische Parlament setzt sich aus insgesamt 350 Abgeordneten zusammen. Die absolute Mehrheit liegt bei 176. Der sozialistische Ministerpräsident Sánchez hatte bisher mit einem Minderheitskabinett regiert, das nur 85 sozialistische Abgeordnete hinter sich hatte und das im Parlament auf die Unterstützung von Podemos und der kleinen baskischen und katalanischen Parteien zählen konnte. Doch diese wackelige Konstellation zerbrach im Februar 2019, als über den Haushalt abgestimmt wurde: Die katalanischen Separatisten ließen Sánchez fallen, weil er nicht ihre Forderung nach einem Unabhängigkeitsreferendum erfüllen wollte.

Sánchez war Anfang Juni 2018 durch eine Misstrauensabstimmung gegen den damaligen konservativen Regierungschef Mariano Rajoy an die Macht gekommen. Die Tatsache, dass sich der Sozialist dabei auch auf Kataloniens Separatisten stützte, denen er damals eine Dialogpolitik versprach, brachte ihm aber viel Kritik aus dem konservativen Lager ein. Vox-Chef Abascal bezeichnete Sánchez als „Vaterlandsverräter“, der vor Gericht gestellt werden müsse. (ze)

