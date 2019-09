vor 1 Min.

Hochrechnung: Sebastian Kurz ist klarer Sieger der Wahl in Österreich

Sebastian Kurz ist der Sieger der Wahl in Österreich.

Großer Erfolg für Sebastian Kurz bei der Nationalratswahl in Österreich: Seine ÖVP ist klar stärkste Kraft und konnte seit der letzten Wahl deutlich zulegen.

Die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz ist der klare Sieger der Parlamentswahl in Österreich. Die ÖVP erreichte am Sonntag laut Hochrechnungen 37,2 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017.

Mehr Informationen folgen in Kürze an dieser Stelle. (dpa)

Lesen Sie dazu auch: Österreichs Kanzler war nur mal kurz weg

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen