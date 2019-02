04.02.2019

Hoffen und Bangen in Venezuela Politik

Die Großkundgebungen von Regierung und Opposition ähneln sich nicht nur in den Nationalfarben: Hier die Anhänger von Oppositionschef Juan Guaido.

Während Hunderttausende für einen friedlichen Regierungswechsel demonstrieren, könnte ein US-Plan die Entwicklung beschleunigen: Die Rückkehr der Rosinenbomber-Politik

Von Tobias Käufer

Sie ist inzwischen weltbekannt, die Brücke „Simon Bolivar“ zwischen Kolumbien und Venezuela. Sie verbindet die Grenzstadt Cucuta auf kolumbianischer Seite mit dem Städtchen San Antonio auf der venezolanischen Seite. Genau hier ist der Pulsschlag der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern, aber eben auch zwischen der konservativ-bürgerlichen und der sozialistisch-progressiven Welt, für die die beiden Länder stellvertretend stehen, täglich zu spüren. Immer wieder mal ist die Grenze geschlossen, doch meist kommen hier tausende Venezolaner an, um entweder in Cucuta zu arbeiten oder eben mit dem letzten Hab und Gut bepackt von hier aus in den Rest Lateinamerikas auszuwandern.

Und genau hier in Cucuta soll sich demnächst das Schicksal des umstrittenen venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro entscheiden. Ein paar tausend Kilometer nördlich sind die Pakete schon gepackt. Gabelstapler bringen die Kartons mit der roten Aufschrift „US AID“ in die Transportcontainer. Fertiglebensmittel, steht darauf zu lesen. Sie sollen helfen, die aktuelle Versorgungskrise in Venezuela zu lösen.

Rund 20 Millionen US-Dollar Soforthilfe hat die US-Regierung erst einmal freigegeben. Verhandelt hat das die US-Regierung mit den Repräsentanten der venezolanischen Gegenregierung von Interimspräsident Juan Guaido. Einer von ihnen ist David Smolansky, 34, ehemaliger Stadtteilbürgermeister von Caracas, der vor den Sozialisten ins Exil fliehen musste und zu jener Hochschulgeneration gehört, die in den letzten Jahren nach unzähligen Morden an demonstrierenden Studenten nur noch blanken Hass für das Maduro-Regime empfindet.

Venezuelas Interimspräsident Juan Guaido stellte vor ein paar Tagen seinen Plan vor, mit dem er das wirtschaftlich abgestürzte Land retten will. „Priorität hat die humanitäre Hilfe“, ließ er dabei wissen. In einer Arbeitssitzung mit der venezolanischen Bischofskonferenz, die die zweite Amtszeit von Machthaber Maduro jüngst wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahlen ohne Teilnahme der aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition als „inakzeptabel und moralisch illegitim“ bezeichnete, wurde die Marschroute fortgesetzt. Nichtregierungsorganisationen wie Caritas Venezuela und das Rote Kreuz sollen die Hilfslieferungen bis in jede Ecke des Landes bringen. Sie sollen offenbar auch in Zusammenarbeit mit den kirchlichen Organisationen vor Ort die Lager verwalten.

Zugleich setzte Guaido das Militär unter Druck. Das müsse garantieren, dass die Lebensmittel, Medikamente und Güter des täglichen Verbrauchs auch die Grenze und die zahlreichen Kontrollpunkte passieren kann, an denen die venezolanische Bevölkerung im ganzen Land von den verschiedensten Einheiten des aufgeblähten venezolanischen Sicherheitsapparates kontrolliert wird. Für die Armee ist das eine knifflige Sache: Denn bislang leugnet das Maduro-Regime, dass es diese Versorgungskrise überhaupt gibt. Die Militärs müssten sich also gegen die noch im Amt befindliche Regierung stellen. Die humanitäre Hilfe für die Kinder, die Senioren und schwangeren Frauen durch die Opposition und ihre internationalen Unterstützer trifft die Sozialisten zudem in ihrem Markenkern, der Hilfe für die Ärmsten der Armen. Bislang blockte das Maduro-Regime alle diese Hilfslieferungen ab und machte zur Bedingung, dass Hilfe nur über die vom venezolanischen Staat und damit durch die sozialistische Partei kontrollierten Institutionen verteilt werden dürfe.

Die Großkundgebungen von Regierung und Opposition am Wochenende sahen sich unterdessen streckenweise ziemlich ähnlich: ein Meer weiß-blau-roter Fahnen, Hunderttausende auf den Beinen, flammende Reden, Jubel und Applaus. Oppositionsführer Guaido machte seinen Anhängern Hoffnung, der Machtwechsel stehe „unmittelbar“ bevor. „Wir schwören: Wir bleiben auf den Straßen, bis es Freiheit, eine Übergangsregierung und Neuwahlen gibt“, sagte er in Caracas unter dem Jubel der Menge, die seine Worte im Chor wiederholte. Der umstrittene Staatschef Maduro bot erneut eine Neuwahl an – allerdings nur eine des Parlaments, keine des Präsidenten, wie es Guaido fordert. (mit dpa)

Themen Folgen