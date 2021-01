03:00 Uhr

Hofreiter: Grüne fordern Union zum Kampf ums Kanzleramt heraus

Exklusiv Die Grünen wollen laut Fraktionschef Toni Hofreiter nach der Wahl von Armin Laschet zumCDU-Chef mit der Union nicht um Schwarz-Grün sondern ums Kanzleramt kämpfen.

Von Bernhard Junginger

Herr Hofreiter, die CDU hat Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er war für viele ihrer Parteifreunde der Wunschkandidat. Steht damit einer schwarz-grünen Koalition ab Herbst nichts mehr im Wege?

Anton Hofreiter: Ich möchte Amin Laschet erst einmal herzlich zur Wahl gratulieren. Zu Ihrer Frage: Wir fordern die Union heraus, sie ist in diesem Jahr unser Hauptwettbewerber. Wir kämpfen um die Führung in diesem Land, weil wir die Klimakrise bekämpfen wollen, weil wir soziale Ungleichheit in diesem Land verringern wollen und weil wir für ein starkes Europa sind. Es geht also um Grün gegen Schwarz und nicht um Schwarz-Grün oder irgendeine Koalition.

Hätte Merz womöglich den Grünen Wähler der bürgerlichen Mitte in Scharen in die Arme getrieben. War er der heimliche Wunschkandidat der Grünen?

Hofreiter: Dieses rein parteitaktische Denken haben wir uns abgewöhnt. Eine tiefere Polarisierung würde unserem Land nicht gut tun. Unser Anspruch als Grüne ist die Gesellschaft zusammenzuführen, damit wir gemeinsam die großen Veränderungen – Klimaschutz, Digitalisierung, starkes Europa – angehen können. In einer gespaltenen Gesellschaft wird nichts davon gelingen.

Was erwarten Sie vom neuen CDU-Chef?

Hofreiter: Das Ergebnis zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz war nahezu identisch mit dem von Herrn Merz gegen Frau Kramp-Karrenbauer 2018. Die Union nach Angela Merkel bleibt eine verunsicherte, ja orientierungslose Partei. So kann sie auch dem Land keine Orientierung geben. Es wird jetzt eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe für Armin Laschet sein, die CDU für die Zeit nach der Ära Merkel neu zu definieren.

Sind Sie sicher, dass Armin Laschet nun auch als Kanzlerkandidat der Union antreten wird?

Hofreiter: Die Union selbst hat ja stets betont, dass das eine nicht aus dem anderen folgt. Das müssen jetzt also CDU und CSU miteinander klären.

Nach dem knappen Wahlergebnis von Armin Laschet wird die Diskussion über ihren bayerischen Landsmann Markus Söder als Kanzlerkandidaten wieder auflodern. Wäre er der eigentliche Favorit aus grüner Sicht?

Hofreiter: Da mische ich mich nicht ein. Meine Favoriten sind starke Grüne. Es geht bei der nächsten Bundestagswahl um die Entscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir mit dem Land vorankommen. Und dazu haben wir Verbündete: Viele Menschen, Gewerkschaften und Unternehmen haben begriffen, dass ein Wandel notwendig ist, um die Klimakrise zu bekämpfen und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft zu sichern – und dass wir was gegen die wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft tun müssen.

