Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz

Im Raum steht eine mögliche Falschaussage vor dem „Ibiza“-Untersuchungsausschuss in einer Postenschacher-Affäre. Von Rücktritt will Österreichs Kanzler aber nichts wissen.

Der Korruptionsskandal rund um Erkenntnisse des parlamentarischen „Ibiza“-Untersuchungsausschuss hat die Spitze der Regierung aus ÖVP und Grünen erreicht: Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst wird, wie am Mittwoch bekannt wurde, zusammen mit seinem engsten Berater, dem Kabinettschef Bernhard Bonelli, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren geführt – und zwar wegen des Verdachts der mehrfachen Falschaussage vor eben dem Untersuchungsausschuss.

Der Hintergrund: Bei seiner Einvernahme hatte Kurz in Abrede gestellt, persönlich mit der Bestellung seines Vertrauten Thomas Schmid zum Alleinvorstand der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG befasst gewesen zu sein – aus vorliegenden Chatnachrichten zwischen Bonelli und Schmid allerdings schließen die Korruptionsermittler offenbar das Gegenteil. Knapp zwei Monate vor dem eigentlich ausschlaggebenden Hearing Schmids schrieb Bonelli eine belastende SMS an den späteren Alleinvorstand Schmid: Mit der ÖBAG sei „alles auf Schiene und mit Sebastian und unserem Team abgestimmt“.

Ermittlungsverfahren offen: Korruptionsermittler werden wohl bald Strafantrag gegen Kurz stellen

Angezeigt wurden Kurz und Bonelli von den liberalen Neos und der SPÖ, die zusammen im Untersuchungssauschuss die treibende Kraft der Opposition bilden. Weil der Kanzler-Berater Bonelli auch davon schrieb, dass „das Team im BMF (Finanzministerium, Anmerkung d. Red.) neu aufgestellt“ werden müsse, und vor allem betonte, wie wichtig die Rolle des Kabinettschef im Ministerium sei, schließen die Neos daraus, dass schon damals im innersten Zirkel um Kurz klar ausgemacht gewesen wäre, dass Schmid aus dem Ministerium auf den hochdotierten Alleinvorstandsposten wechseln würde.

Obwohl zahlreiche Beobachter erwarten, dass die Korruptionsermittler in Bälde auch einen Strafantrag gegen Kurz und seinen Berater einbringen werden – was diese jederzeit tun können – ist der Ausgang des nun eingeleiteten Ermittlungsverfahrens völlig offen. Sollte es jedoch zu einem Strafantrag und damit zu einer Anklage wegen mehrfacher Falschaussage gegen Kurz und Bonelli kommen, droht ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren Haft.

Vier ÖVP-Männer aus Kurz' engstem politischen Umfeld beschuldigt

Damit werden nun vier ÖVP-Männer aus dem innersten Machtzirkel in – jeweils unterschiedlichen – Ermittlungsverfahren als Beschuldigte geführt: Besagter ÖBAG-Chef Thomas Schmid, ehemals Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium; den amtierenden ÖVP-Finanzminister und Kurz-Intimus Gernot Blümel, Kurz‘ Kabinettschef Bernhard Bonelli – und nun der Kanzler selbst. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Für die Opposition ist nun klar eine von Kurz „selbstgesetzte Grenze“ überschritten, wie der Chef der größten Oppositionsfraktion im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss, der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer, im Gespräch mit unserer Redaktion betont: „‘Die Grenze ist das Strafrecht‘, das hat der Kanzler selbst gesagt. Es ist undenkbar, dass jemand Regierungsmitglied bleibt, der von der Justiz beschuldigt wird“, so Krainer, der „fix mit einer Anklage“ gegen Kurz rechnet. Spätestens dann sei Kurz‘ Rücktritt fällig.

Rücktritt gefordert: Sebastian Kurz will Stärke zeigen

Dahingehend seien auch Stellungnahmen der mit Kurz koalierenden Grünen in den letzten Tagen zu verstehen gewesen: Diese hatte mit Hinweis auf offene Ermittlungen von Rücktrittsforderungen an Finanzminister Blümel abgesehen. In einer ersten Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion geben sich die Grünen zurückhaltend: "Die WKStA ermittelt aufgrund von Anzeigen von Abgeordneten aus dem U-Ausschuss. Wir haben vollstes Vertrauen in die Justiz, die wird die notwendigen Schritte setzen und die Vorwürfe in Ruhe und mit der gebotenen Seriosität klären. Das passiert ohne Ansehen der Person“, so ein Sprecher des Parlamentsklubs der Grünen. Dass Kurz im Falle einer Anklage zurücktreten müsse, forderte am Mittwoch aus SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach in einer Aussendung von einer „weiteren Bestätigung für die Missachtung des Rechtsstaates durch Sebastian Kurz und seine ÖVP.“ Die ÖVP habe „immer versucht, den Untersuchungsausschuss zu diskreditieren – zuletzt hat sie ihn mit der Löwinger Bühne (österreichisches Bauerntheater, Anm. d. Red.) gleichgesetzt.“ Die extrem rechten Freiheitlichen (FPÖ) forderten Kurz gleich am Mittwoch auf, zurückzutreten.

Dass Kurz keine Sekunde an Rücktritt denkt, ging aus seinem kurzen Statement vor dem Ministerrat am Mittwochvormittag klar hervor: Ein Strafantrag gegen ihn hätte aus seiner Sicht „keine Konsequenzen“. Es handle sich um ein „Einzelrichterverfahren“, er selbst gehe davon aus, dass die WKStA den Strafantrag einbringen werde. „Ich habe dann spätestens vor dem Richter die Möglichkeit, auch meine Sicht der Dinge darzulegen“, sagte Kurz. Dem werde er auch „sehr gerne nachkommen“.

Zu alldem muss sich Kurz mit einer weiteren, für ihn unangenehmen Entscheidung der Justiz auseinandersetzen: Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, entschied der Verfassungsgerichtshof (VfGH), dass der Kanzler weitere, bisher nicht vorgelegte Akten an den „Ibiza“-Untersuchungsausschuss übermitteln muss. Die Oppositionsparteien hatten drei entsprechende Anträge an das Höchstgericht gestellt, da Kurz aus ihrer Sicht bei der Aktenlieferung aus dem Bundeskanzleramt säumig war. Das Gericht entschied nun, dass sämtliche E-Mail-Postfächer des Kanzleramts, der übrigen dort tätigen Regierungsmitglieder und einiger weiterer Bediensteter vorgelegt werden müssen. Der Beschluss betrifft auch die E-Mails des Kanzler-Thinktanks „Think Austria“, der als Stabsstelle im Kanzleramt eingerichtet wurde. Nicht vorlegen aber muss Kurz seine Handynachrichten - auch das hatte die Opposition beantragt. Das Kanzleramt sagte am Mittwoch eine umgehende Übermittlung der Akten zu.

