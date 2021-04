"Ich leide": Seehofer dringt auf Ende im Streit um Kanzlerkandidatur

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man nun mit Genuss betrachten wie sich eine große Volkspartei ohne Not in kürzester Zeit selbst zerlegt. Das passiert wenn der Schwanz (6% Partei CSU) mit dem Hund (CDU letzte "alte" Volkspartei <20 %) wedelt.

Es ist mittlerweile nicht mehr entscheidend wer als Kanzlerkandidat für die CDU/CSU ausgerufen wird. Der notorische Egomane Herr Söder hat geschafft seine "Union" so massiv zu beschädigen, dass weder er noch Herr Laschet noch eine echt Chance auf das Kanzleramt haben. Ich freue mich für und mit den Grünen. Wenn Sie selbst nicht noch bis zur Bundestagswahl massive Fehler machen, wofür die Grünen leider immer gut sind, haben sie erstmals die echte Chance den/die Bundeskanzler(in) zu stellen. Ich gehe davon aus das Herr Söder mit seinen unsäglich Machtspielen nach dem Vorbild Donald Trumps die Union in die Opposition schickt.

Ehrlich gesagt: Jeder bekommt hoffentlich was er verdient.

Traurig und schade für unser Land. Wir hätten besseres verdient als diese selbstsüchtige Truppe von CDU und CSU.



Mit besten Grüßen

Thomas Stöwer

