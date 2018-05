vor 29 Min.

Im Bamf-Skandal schlägt die Stunden der Wahrheit Politik

Im Innenausschuss stehen Bundesinnenminister Horst Seehofer und Behördenchefin Jutta Cordt Rede und Antwort. Opposition und SPD erhöhen den Druck.

Von Bernhard Junginger

Horst Seehofer kommt wenige Minuten zu spät. Kurz nach 15 Uhr steigt er aus dem Aufzug vor dem Raum 2300 des Paul-Löbe-Hauses des Bundestags, einer kühn-modernen Konstruktion aus Beton und Glas, die solide wirkt und transparent zugleich. Die Sonne knallt unbarmherzig durch die Scheiben des Dachs, für die Traube der schwitzenden Journalisten hat der Bundesinnenminister nur ein wortloses Nicken. Dann schließen sich hinter dem CSU-Chef die Türen für die Öffentlichkeit, die Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags zum Bremer Asylskandal kann beginnen.

Bamf-Affäre: Eine Chronologie der Ereignisse 1 / 13 Zurück Vorwärts Der Skandal um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die mutmaßlich unrechtmäßige Asylbescheide ausgestellt haben soll, sorgt nun schon seit mehreren Wochen für Aufregung. Das ist geschehen.(AFP)

20. April 2018 Der Bamf-Skandal wird bekannt: Die Staatsanwaltschaft Bremen bestätigt Medienberichte, wonach die suspendierte Leiterin der Außenstelle Bremen in rund 1200 Fällen unrechtmäßig Asyl gewährt haben soll. Ermittelt wird auch gegen fünf weitere Beschuldigte, darunter drei Rechtsanwälte. In den beiden Tagen zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht.

22. April 2018 Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigt in der Bild am Sonntag eine unabhängige Untersuchungskommission zu der Affäre an.

24. April 2018 Der Bundesrechnungshof zieht wegen der Affäre eine für dieses Jahr geplante Prüfung des Bamf vor. Unter die Lupe genommen werden sollen Organisation und Abläufe in der Behörde.

8. Mai 2018 Medien berichten über einen Bericht der kommissarischen Leiterin der Bremer Außenstelle, Josefa Schmid, in dem diese schwere Vorwürfe gegen die Nürnberger Bamf-Zentrale erhebt. In dem auf den 4. April 2018 datierten Dokument heißt es, es dränge sich der Verdacht auf, "dass die Zentrale selbst in die Angelegenheit verstrickt ist" und "dass an einer echten Aufklärungsarbeit kein gesteigertes Interesse besteht".

9. Mai 2018 Es wird bekannt, dass Schmid mit sofortiger Wirkung von Bremen ins bayerische Deggendorf versetzt wird. Schmid wehrt sich gegen ihre Versetzung, die sie später als "Bestrafung" mit dem "Charakter eines Racheakts" bezeichnet.

17. Mai 2018 Seehofer sagte im Bundestag eine "sachgerechte Aufarbeitung" der Asylaffäre zu. Zugleich zeigt er sich offen für einen möglichen Untersuchungsausschuss des Bundestags zu der Affäre, wie ihn Vertreter mehrerer Parteien fordern.

18. Mai 2018 Bamf-Präsidentin Cordt verspricht eine Aufklärung der Affäre "mit Hochdruck". 18.000 positive Bescheide der Bremer Außenstelle seit dem Jahr 2000 sollen überprüft werden.

20. Mai 2018 Medienberichten zufolge wusste das Bamf deutlich früher als bisher bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten – und zeigte nur wenig Willen zur Aufklärung. Demnach ordnete ein Bamf-Abteilungsleiter im Februar 2017 eine Prüfung an, die aber "geräuschlos" und nicht "bis ins Detail" erfolgen solle. Ein Bamf-Sprecher bestätigt die Existenz der E-Mails, bestreitet aber, dass die Behördenleitung davon wusste.

22. Mai 2018 Seehofer kündigt in einem Interview "Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen" aus der Affäre an. Die Grünen erklären, sollten sich die Vorwürfe gegen Cordt erhärten, sei diese "kaum mehr zu halten".

23. Mai 2018 Die Bremer Bamf-Außenstelle darf ab sofort keine Asylentscheidungen mehr treffen. Seehofer begründet seine Entscheidung damit, dass das Vertrauen in die Arbeit der Außenstelle "massiv geschädigt" sei. Am selben Tag bestätigt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den Eingang einer Strafanzeige gegen Cordt. Zunächst wird geprüft, ob ein Verdacht auf eine Straftat besteht.

25. Mai 2018 Cordt und Innenstaatssekretär Helmut Teichmann kommen zu einem Krisentreffen nach Bremen. Beschlossen wird unter anderem, dass sich die Bundespolizei an den strafrechtlichen Ermittlungen beteiligen soll. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gibt die Strafanzeige gegen Cordt nach Bremen weiter, weil dort die gleiche Strafanzeige gegen die Bamf-Leitung vorliege. "Eine gemeinsame Sachbehandlung empfiehlt sich."

29. Mai 2018 Seehofer und Cordt erklären sich bei einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags zur Bamf-Affäre.

Nicht nur die Opposition hat viele Fragen an Seehofer und an Jutta Cordt, die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Auch die SPD, Partner von CDU und CSU in der Regierung, verlangt Auskunft über die Vorgänge in der Bremer Bamf-Außenstelle. Mindestens 1200 Bewerber sollen dort zwischen 2013 und 2016 zu Unrecht Asyl bekommen haben.

In vielen Fällen sei die Identität der Antragsteller nicht überprüft worden, selbst Serienverbrecher und Terrorverdächtige sollen durchgewunken worden sein. Gegen Ulrike B., die ehemalige Leiterin der Behörde, und weitere Personen, darunter Anwälte und Übersetzer, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Während es von Ulrike B. heißt, sie habe wohl aus einer Art Helferkomplex heraus gehandelt, sollen Anwälte und Übersetzer kräftig daran verdient haben, Bewerbern ohne Schutzanspruch den Weg durch das Bremer Asyl-Schlupfloch gewiesen zu haben.

Bis zuletzt hielt Seehofer an Jutta Cordt fest

Für Jutta Cordt könnte der Auftritt womöglich sogar das Ende ihrer bislang untadeligen Karriere einleiten. Wie konnte der mutmaßliche Missbrauch des Asylrechts in Bremen so lange andauern? Ging Cordt gegen die mutmaßlichen Betrügereien konsequent genug vor und warum informierte sie das Innenministerium offenbar erst spät? Dies sind nur einige der Fragen, denen Cordt sich stellen muss. Immer lauter sind die Rufe nach einer Ablösung der 54-jährigen Spitzenbeamtin zuletzt geworden, aus SPD, FDP und Grünen wird ihr mangelnder Aufklärungswille vorgeworfen. Bis zuletzt hielt Seehofer an ihr fest, gleichzeitig hat der Bundesinnenminister aber bekräftigt, er werde die Aufklärung der Bamf-Affäre ohne Ansehen von Person und Ämtern vorantreiben.

Doch auch auf Seehofer lastet enormer Druck, obwohl die Vorfälle stattgefunden haben, als noch Thomas de Maizière (CDU) Innenminister war. Für den Innenminister geht es um seinen Ruf als Verfechter einer konsequenten Linie in der Flüchtlingspolitik – und als knallharter Aufklärer von Skandalen.

Die Bremer Außenstelle des Flüchtlingsbundesamtes (Bamf) darf keine Asylentscheidungen mehr treffen. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angeordnet. Damit erreicht die Affäre um das Bamf einen neuen Höhepunkt. Video: dpa

Vor der Sitzung erhöht die FDP noch einmal den Druck, der stellvertretende Fraktionschef Stephan Thomae bezweifelt, dass die Sitzung ausreicht, um Licht in die Vorgänge zu bringen, und bekräftigt die Forderung seiner Partei nach der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Auch die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, verlangt von Seehofer und Cordt umgehende Aufklärung über Versäumnisse im Bamf. Kurz vor der Sitzung hat sie vom Innenministerium ein Schreiben mit Antworten auf die rund 60 Fragen erhalten, die die Grünen zur Affäre gestellt haben. Darin rechtfertigt das Innenministerium etwa die Löschung von Daten beim Bamf als „regelkonform“. Dem Ministerium zufolge erfuhr Seehofer am 19. April von den Vorgängen.

Sein Parlamentarischer Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) wurde demnach bereits am 4. April von der zeitweisen Leiterin des Bremer Bamf, Josefa Schmid, informiert. Obwohl Seehofer zwei Tage später die Nürnberger Bamf-Zentrale besuchte, hat Mayer ihn nicht vorab informiert – er habe die Vorwürfe zunächst inhaltlich prüfen wollen, verteidigte er sich.

Die Grünen schließen einen Untersuchungsausschuss nicht gänzlich aus

Luise Amtsberg wundert sich zudem, dass beim Bamf im vergangenen Jahr 2000 Übersetzer wegen schlechter Leistungen entlassen wurden, ohne die Asylfälle, an denen sie beteiligt waren, noch einmal zu überprüfen – dies geht aus der Antwort des Ministeriums hervor. Dass für die Grünen damit die Affäre erledigt ist, scheint fraglich. Sie bekräftigen, dass sie auf schnelle Aufklärung Wert legen, damit wieder rechtsstaatliche Asylverfahren gewährleistet werden können. Sie haben angekündigt, notfalls weitere Sondersitzungen des Innenausschusses zu beantragen. Einen Untersuchungsausschuss schließen sie aber nicht gänzlich aus.

