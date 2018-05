vor 20 Min.

Im Bamf-Skandal schlägt für Seehofer die Stunde der Wahrheit Politik

Im Innenausschuss stehen Bundesinnenminister Horst Seehofer und Behördenchefin Jutta Cordt Rede und Antwort. Opposition und SPD erhöhen den Druck.

Von Bernhard Junginger

Horst Seehofer kommt wenige Minuten zu spät. Kurz nach 15 Uhr steigt er aus dem Aufzug vor dem Raum 2300 des Paul-Löbe-Hauses des Bundestags, einer kühn-modernen Konstruktion aus Beton und Glas, die solide wirkt und doch transparent. Gleich muss sich Seehofer mit Vorwürfen auseinandersetzen, nach denen es zumindest in Bremen bei Asylverfahren jahrelang weder solide noch transparent zugegangen ist.

Auf dem Spiel steht nichts weniger als das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat.

Die Sonne knallt unbarmherzig durch die Scheiben des Dachs, für die Traube der schwitzenden Journalisten hat der Bundesinnenminister nur ein wortloses Nicken übrig. Dann schließen sich hinter dem durchaus gelassen wirkenden CSU-Chef die Türen für die Öffentlichkeit - die Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags zum Bremer Asylskandal kann beginnen. Sie wird Stunden dauern, ein Zeitlimit gibt es nicht, denn nicht nur die Opposition hat viele Fragen an Seehofer und an Jutta Cordt, die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Auch die SPD, Partner von CDU und CSU in der Regierung, verlangt Aufklärung über die Vorgänge in der Bremer Bamf-Außenstelle.

Dort sollen mindestens 1200 Bewerber zwischen 2013 und 2016 zu Unrecht Asyl bekommen haben. In vielen Fällen sei die Identität der Antragsteller nicht überprüft worden, selbst Serienverbrecher und Terrorverdächtige sollen durchgewunken worden sein.

Gegen Ulrike B., die ehemalige Leiterin der Behörde und weitere Personen, darunter Anwälte und Übersetzer, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Während es von Ulrike B. heißt, sie habe wohl aus einer Art Helferkomplex heraus gehandelt, sollen Anwälte und Übersetzer kräftig daran verdient haben, ganze Busladungen von Bewerbern ohne Schutzanspruch durch das Bremer Asyl-Schlupfloch zu lotsen.

Als rund sechs Stunden später die Sonne über der Hauptstadt sinkt, dauern die Gespräche an. Von einem Teilnehmer heißt es, Horst Seehofer habe beklagt, dass die Ministerebene über die Vorgänge in Bremen nur unzureichend informiert worden sei. Der Innenminister sei unzufrieden mit der Rechts- und Fachaufsicht sowohl im Bamf als auch im eigenen Ministerium. Im Ausschuss sei dies als Kritik an Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière (CDU), aber auch am Kanzleramt verstanden worden.

Jutta Cordt referierte langatmig Fakten

Zuvor habe Bamf-Chefin Jutta Cordt langatmig Fakten referiert, die zum allergrößten Teil längst bekannt gewesen seien. Rücktrittsforderungen an Cordt waren zuletzt immer lauter geworden - noch hält ihr Dienstherr Seehofer an ihr fest.

Weitere Einblicke in die Sichtweise des Innenministeriums auf die Bamf-Affäre liefert ein Papier, das die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, kurz vor der Sitzung präsentiert.

Das Haus von Seehofer hat darin Antworten auf die rund 60 Fragen gegeben, die die Grünen zur Affäre gestellt hatten. Darin rechtfertigt das Innenministerium etwa die Löschung von Daten beim Bamf als regelkonform.

Josefa Schmid, die als zeitweilige Leiterin der Bremer Außenstelle die Missstände unter ihrer Vorgängerin Ulrike B. abstellen und wieder für geregelte Abläufe sorgen sollte, hatte die Datenlöschung in einem Bericht massiv kritisiert. Schmid hatte mehrfach Berichte über die Vorgänge in Bremen an die Bamf-Zentrale und ans Innenministerium geschickt. Die Beamtin aus Bayern, so heißt es in dem Bericht des Innenministeriums, hatte keinen Auftrag, einen Bericht über die von ihr gewonnenen Erkenntnisse zu erstellen.

Schmid wurde kürzlich aus Bremen nach Bayern zurückversetzt, sie wehrt sich vor Gericht dagegen.

Ministerium: Seehofer erfuhr erst am 19. April von den Vorgängen

Das Ministerium bekräftigt, dass Horst Seehofer erst am 19. April von den Vorgängen erfuhr. Sein Parlamentarischer Staatsekretär Stephan Mayer (CSU) wurde demnach bereits am 4. April von Josefa Schmid in Kenntnis gesetzt. Obwohl Seehofer zwei Tage später die Nürnberger Bamf-Zentrale besuchte, hat Mayer ihn nicht informiert - er habe die Vorwürfe zunächst inhaltlich prüfen wollen.

Gefragt haben die Grünen auch danach, wie viel Geld das Bamf seit 2015 für Beratungsleistungen ausgegeben hat und wofür. Mehr als 50 Millionen Euro, so die Antwort, sind an Unternehmensberatungen geflossen, etwa für Prozess- und Gesamtoptimierung. Allein die Beraterfirma McKinsey erhielt demnach 42,6 Millionen Euro.

Luise Amtsberg wundert sich zudem, dass beim Bamf im vergangenen Jahr 2000 Übersetzer wegen schlechter Leistungen entlassen wurden, ohne dass die Asylfälle, an denen sie beteiligt waren, noch einmal überprüft werden - auch dies geht aus der Antwort des Innenministeriums hervor.

Mit dem Antwortschreiben ist die Affäre für die Grünen nicht erledigt. Sie bekräftigen, dass sie auf schnelle Aufklärung Wert legen, damit schnell wieder rechtsstaatliche Asylverfahren gewährleistet werden können und regen weitere Sondersitzungen des Innenausschusses an. Einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie ihn die FDP verlangt, schließen sie aber nicht gänzlich aus.

Doch das Dilemma für die Grünen ist: Mit der AfD, die die FDP in der Forderung nach einem solchen Ausschuss unterstützt und den sie zur Generalabrechnung mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nutzen könnte, an einem Strang ziehen, das wollen sie auf gar keinen Fall.

Stephan Thomae, der stellvertretende FDP-Fraktionschef, sagt am Rande der Sitzung zu unserer Redaktion: Wenn die Grünen jetzt eine Sondersitzung nach der anderen abhalten wollen, können wir auch gleich einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Der Abend ist weit fortgeschritten, langsam lässt die Hitze nach, doch noch immer kein Ende der Sitzung in Sicht. Der Bamf-Skandal, so viel immerhin ist klar, ist noch längst nicht ausgestanden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen