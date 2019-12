Im neuen Jahr sollten Sparer ihr Geld mit mehr Mut anlegen

Gute Nachrichten zum Jahreswechsel: Wirtschaft und Börse sind zuversichtlich.

Der Herbst war düster für die deutsche Wirtschaft. Ausgelaugt und kraftlos schleppte sich die Konjunktur dahin. Nun zum Jahreswechsel wird es wieder heller am Horizont. Die Wirtschaftsforscher schließen praktisch aus, dass Deutschland im neuen Jahr in den Abschwung rutschen könnte. Sie rechnen mit einem Wachstum von rund einem Prozent. Das ist mager, aber keine Katastrophe. Die Unternehmen werden weiter Stellen schaffen, der Staat wird wieder genügend Geld einnehmen. Das ist ein gutes Zeichen, gerade weil in der Paradeindustrie, dem Autobau, Jobs gestrichen werden. Deutschland ist mit einem Schrecken davongekommen.

Noch besser als für die Beschäftigten wird allen Prognosen zufolge das nächste Jahr für die Anleger an der Börse laufen. Die Marktprofis erwarten, dass der Deutsche Aktienindex DAX ein neues Rekordhoch erklimmen wird. Der Grund: Die wichtigen Notenbanken der Welt halten die Zinsen niedrig. Außerdem gibt es weltweit einen Überschuss an Ersparnissen, die nach Anlagemöglichkeiten suchen. Das neue Jahr ist ein gutes, die Scheu abzulegen und sich damit zu befassen, mehr aus dem eigenen Geld zu machen.

