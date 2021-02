vor 23 Min.

Impfgipfel: Mehr Impfstoff kommt frühestens im zweiten Quartal

Bund und Länder wollten eine Lösung für den stockenden Impfstart finden. Doch der Impfgipfel enttäuscht. Bis Ende März ist nicht mit einer Beschleunigung zu rechnen.

Von Stefan Lange

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ein nationaler Impfplan die Lösung für den schleppenden Impfverlauf in Deutschland sein. Die bestehende Impfstrategie werde entsprechend ergänzt, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend zum Abschluss des „Impfgipfels“ im Kanzleramt.

Darüber hinaus lieferte das Treffen von Politikern, Pharmavertretern und Lobbyisten nur eine Bestandsaufnahme. Deutlich wurde vor allem, dass es bis Ende März keine Verbesserung der Lage geben wird. Wer sich einen Zuwachs an Impflieferungen erwartet hatte, wurde herbe enttäuscht. Zu einer möglichen Lockerung des Lockdowns ab dem 14. Februar machte Merkel keine Angaben.

Markus Söder: „Im ersten Quartal wird es nicht mehr Impfstoff geben“

Der Impfplan soll Merkel zufolge mehr Sicherheit beim „Einladungs-Management“ für die Menschen geben, die in der Prioritäten-Folge mit dem Impfen dran sind. Doch bis Ende März ist keine Beschleunigung absehbar.

„Im ersten Quartal wird es nicht mehr Impfstoff geben. Das steht fest“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte, der Impfstoff werde im ersten Quartal knapp bleiben. „Wir werden die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen können“, räumte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ein.

Lediglich für den Hersteller Biontech stehen die Liefertermine bis zum 23. Februar fest, wie Merkel erklärte. Bei den anderen reichten die Angaben demnach nur bis zum 17. Februar. Die Politik habe den Herstellern klargemacht, „dass jede Woche mehr gut sei“, sagte die CDU-Politikerin.

„Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren“

Einer der Teilnehmer, der Hersteller Biontech, hatte bereits vor dem Treffen mitgeteilt, dass er im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern könne. Biontech war wegen erheblicher Lieferverzögerungen zuletzt massiv kritisiert worden – und Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte denn auch vor übertriebenen Erwartungen an den „Impfgipfel“ gewarnt: „Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren.“

Wichtig sei, dass man zunächst ein einheitliches Bild bekomme, wo die Schwierigkeiten lägen. Die Bundesregierung könne den Ländern auch nur die Lieferdaten und -mengen nennen, die sie von den Herstellern bekomme. Angesichts knapper Mengen, teils unsicherer Lieferungen und oft überlasteter Telefon-Hotlines für Impftermine hat sich massive Kritik aufgestaut. Länder und Kommunen fordern mehr Zuverlässigkeit bei Lieferangaben, damit die Impfzentren vor Ort besser planen können.

Während Biontech eine Erhöhung der Liefermengen versprach, kündigte der Pharmakonzern Bayer den Einstieg in die Produktion von Covid-19-Impfstoffen an. Das Unternehmen verfüge über die erforderlichen Möglichkeiten, Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac herstellen zu können. Das Präparat des Biotechnologie-Unternehmen Curevac ist allerdings noch nicht zugelassen. Der Impfstoff wird laut Curevac „zum Ende des Jahres“ zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung erneuerte trotzdem ihr Versprechen, dass bis 21. September jeder Impfwillige ein Impfangebot bekommen soll.

Astrazeneca-Impfstoff sollen vorrangig Erwachsene bis 64 Jahre bekommen

Neben der Kanzlerin, einigen Kabinettsmitgliedern, EU-Vertretern, Lobbyisten und Ministerpräsidenten waren auch weitere Pharmakonzerne wie Astrazeneca beim „Impfgipfel“ vertreten. Was allerdings tatsächlich an Impfstoff in Deutschland ankommt, war auch am Montag noch völlig unklar. Das Gesundheitsministerium legte lediglich Szenarien vor. Für den jetzt zugelassenen dritten Impfstoff des Herstellers Astrazeneca will Spahn offenbar die Impfverordnung ändern: Das Präparat sollen vorrangig Erwachsene bis 64 Jahre bekommen.

Die Industrie trat mit Blick auf das Treffen auf die Bremse. Bund und Länder sollten nicht den Eindruck erwecken, dass man die Impfstoffproduktion binnen weniger Wochen dramatisch steigern könne, erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, Siegfried Russwurm. „Ein signifikanter Produktionsausbau ist so komplex und zeitaufwändig, dass mit keiner weiteren Beschleunigung der Impfstoffauslieferung zu rechnen ist.“

