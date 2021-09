Die Impfpflicht-Hintertür öffnet sich weiter

Sehr geehrter Herr Lange,



wenn ich mir Ihren Kommentar so durchlese, könnte man glatt meinen, Sie gehören ebenfalls zu den beratungsresistenten Impfverweigerer.



OK, mittlerweile habe ich es aufgegeben, Impfverweigerer vom Gegenteil überzeugen zu wollen, weil es nichts bringt. Da kann ich genauso gut gegen eine Wand reden, aber das ist für mich dann angenehmer, weil ich keine abstrusen Gegenargumente zu hören bekomme.



Aber dass Sie Impfverweigerer mit faulen Arbeitslosen in einen Topf werfen und das unter dem Deckmantel der Solidarität verkaufen, finde ich originell. Das muss ich Ihnen lassen. Sie hätten den Gedanken auch weiterführen und Menschen ins Spiel bringen können, die ungesund leben, Extremsport betreiben oder ein gefährliches Hobby haben. Im Grunde genommen läuft alles auf die gleiche Frage hinaus:



Warum habe ich absolut kein Verständnis für Impfverweigerer, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, aber sonst bin ich bereit, Menschen zu helfen, die die Hilfe der Solidargemeinschaft benötigen, auch wenn sie durch ihren Lebensstil in die Bredouille geraten sind?



Diese Frage beantworte ich mit ein paar Gegenfragen:



Wurde wegen herzkranken Menschen jemals die Wirtschaft heruntergefahren?



Wurde wegen Arbeitslosigkeit jemals die Wirtschaft heruntergefahren?



Gab es wegen einer Grippewelle jemals einen Lockdown?



Ich hoffe, Sie verstehen mich, warum wir hier über 2 Paar Schuhe reden.



Auf den Einzelhandel, die Freizeiteinrichtungen, Gastronomen und Hoteliers wurde auch keine Rücksicht genommen, als man durch den Lockdown deren Geschäft zerstört hat.



Warum sollen die Impfverweigerer nun das Recht für sich beanspruchen dürfen, ob sie sich gegen Corona impfen lassen oder nicht?



Wenn sie sich nicht impfen lassen möchten, ist es in Ordnung, aber dann müssen sie mit den harten Konsequenzen leben. Rosinenpickerei funktioniert nicht.



Aber wenn es nach mir ginge, würde ich das Werben aufgeben und eine Gegenstrategie fahren.



Wir heben alle Corona-Schutzmaßnahmen auf und führen das Prinzip der natürlichen Auslese ein. Die Impfverweigerer haben dann genügend Zeit, den Beweis anzutreten, dass sie eine Impfung zu Recht nicht benötigen, weil sie gesund leben. Wenn sie doch an Corona erkranken, ist es halt dann deren persönliches Pech.



Aber wenigstens werden dann nicht mehr Geimpfte gezwungen, Maske zu tragen, nur um Impfverweigerer zu schützen.



In Punkto Ehrlichkeit gebe ich Ihnen ein Stück weit Recht.



Ehrlich wäre es von der Bundesregierung gewesen, wenn sie von Anfang an, die versteckte Impfpflicht eingeführt und nicht den Leuten versprochen hätte, dass es keine Impfpflicht geben wird.



Aber das kann ich auch verstehen, da schließlich nächsten Sonntag Bundestagswahl ist. Auch Impfverweigerer haben eine Stimme, die sie abgeben können. :-)



In diesem Sinne

