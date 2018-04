In Deutschland gibt es keinen Platz für Judenhass

Vieles spricht dafür, dass Judenhass in Deutschland zunimmt. Der neue Antisemitismusbeauftragte muss dafür Sorge tragen, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat.

Das beispiellose Verbrechen des nationalsozialistischen Völkermords, dem mehr als sechs Millionen Juden zum Opfer fielen, bedeutet für Deutschland die fortwährende Pflicht zum konsequenten Vorgehen gegen Antisemitismus. Und zwar in allen seinen Spielarten – sei es die rechtsextreme, die linksextreme oder die islamistische.

Viele Juden berichten, dass sie in ihrer Lebensrealität besonders häufig Feindseligkeiten ausgesetzt sind, die von muslimischen Mitbürgern ausgehen. In manchen Vierteln deutscher Großstädte scheuen sich Juden längst, Zeugnisse ihrer Religionszugehörigkeit, etwa die Kippa oder den Davidstern, sichtbar zu tragen. Und zu Recht sind Bürger jüdischen Glaubens befremdet über die Bereitschaft vieler Politiker, ein Problem kleinzureden, das auch durch den Zustrom von Flüchtlingen größer geworden ist. Der neue Antisemitismusbeauftragte muss wirksame Strategien entwickeln , um muslimischen wie allen anderen Antisemiten nachhaltig klar zu machen, dass es in Deutschland für Judenhass keinerlei Platz gibt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen