In Österreich wird heute gewählt - ÖVP laut Umfrage vorn

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz könnte aus der Wahl am Sonntag als Sieger hervorgehen. Seine ÖVP liegt in den Umfragen vorn. Besonders viele Stimmen gingen per Brief ein.

Vor der Nationalratswahl in Österreich sind besonders viele Stimmen per Brief eingegangen. Eine aktuelle Umfrage sieht Sebastian Kurz und seine ÖVP vorn.

Die Parlamentswahl in Österreich hat begonnen. Seit 8.00 Uhr haben 9499 der insgesamt 10.180 Wahllokale geöffnet. In Wien und anderen großen Städten öffneten die Lokale um 7.00 Uhr. Um 17.00 Uhr ist die Wahl dann überall zu Ende. Wahlberechtigt sind dieses Jahr rund 6,4 Millionen Menschen. Etwas mehr als eine Million Wähler haben sich zur Briefwahl entschieden - so viele wie noch nie zuvor in Österreich.

Prognose: ÖVP liegt vorn, FPÖ muss mit Einbußen rechnen

Die Wahl wurde durch den Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition im Mai nötig. Das Bündnis war wegen des Skandals um das Ibiza-Video beendet worden, das den Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Strache massiv in Misskredit gebracht hatte.

Laut aktuellen Umfrage wird die ÖVP von Sebastian Kurz mit rund 34 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich gewinnen. Die SPÖ mit ihrer Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner folgt demnach auf dem zweiten Platz. Ihr werden etwa 22 Prozent zugetraut. Die Grünen erhoffen ihr Comeback im Parlament mit rund 13 Prozent. Die liberalen Neos dürften bei acht Prozent liegen. Die rechte FPÖ, bisheriger Koalitionspartner von Kurz, lag in Umfragen zuletzt bei 20 Prozent. Sie muss mit sinkender Zustimmung wegen einer parteiinternen Spesenaffäre um Ex-Chef Heinz-Christian Strache rechnen. (dpa)

