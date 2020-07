vor 17 Min.

In Polen droht ein Foto-Finish ums Präsidentenamt

Mit Mundschutz, aber frisch toupiert: Eine Wählerin bei der Stimmabgabe in Rybnik. Polen entscheidet in einer Stichwahl über den Präsidenten.

Das Duell zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und Herausforderer Rafal Trzaskowski könnte am Ende vor Gericht landen – und dem Land unruhige Wochen bescheren.

Von Ulrich Krökel

Ewelina Trojanowska versteht ihr Land nicht mehr. „ Polen ist gespalten“, sagt die junge Mutter aus der Handelsmetropole Posen, findet die Bewertung dann aber doch zu schwach: „Sehr gespalten. Total gespalten.“ Die 26-Jährige, die gerade ihr Germanistikstudium abschließt, hat längere Zeit in Deutschland gelebt und kann die beiden EU-Staaten im Herzen Europas vergleichen. Was die Nachbarn unterscheidet? „In Polen sehen viele Menschen politisch Andersdenkende viel stärker als Feinde an. Das finde ich schlimm.“

Polen präsentiert sich als gespaltenes Land

Das Bild, das Trojanowska von der polnischen Gesellschaft zeichnet, hat den monatelangen Kampf um das Präsidentenamt geprägt. In der Stichwahl stehen sich am Sonntag der rechtsnationale Amtsinhaber Andrzej Duda und der liberale Herausforderer Rafal Trzaskowski gegenüber. Rund 30 Millionen Wahlberechtigte sind zur Abstimmung aufgerufen. Mit belastbaren Hochrechnungen wird wegen der späten Schließung der Wahllokale erst am Montag gerechnet. Das amtliche Endergebnis soll regulär am Dienstag vorliegen. Doch wetten wollte auf den Termin zuletzt niemand. Denn erwartet wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Fotofinish, das Neuauszählungen nötig machen könnte. Die letzten Umfragen signalisierten einen Stand von 50:50.

Damit dürfte das offizielle Ergebnis weniger das Ende eines langen Kampfes markieren, sondern eher den Auftakt für eine Auseinandersetzung vor Gericht liefern. Denn die Vorgeschichte der Abstimmung bietet dafür genug Ansatzpunkte: Zunächst sollte die Wahl am 10. Mai stattfinden. Die regierende PiS-Partei und ihr Chef Jaroslaw Kaczynski wollten an diesem Termin trotz Corona unter allen Umständen festhalten, denn ihr Kandidat, Amtsinhaber Duda, führte alle Umfragen klar an. Doch am Ende kapitulierte Kaczynski vor der Pandemie.

Stichwahl in Polen: Beide politischen Lager haben Möglichkeiten, die Wahl anzufechten

Die Folgen waren verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft. Denn die Wahl wurde nicht etwa verschoben, was durch die Ausrufung eines Corona-Ausnahmezustands möglich gewesen wäre. Im Gegenteil: Offiziell fand die Abstimmung statt, ohne dass ein einziges Wahllokal seine Tore geöffnet hätte. Anschließend erklärte die staatliche Wahlkommission den Vorgang für ungültig. Die Parlamentspräsidentin setzte den neuen Termin für den Sommer an. So hatten es Kaczynski und sein wichtigster parteiinterner Rivale Jaroslaw Gowin verabredet, ohne dass die zentralen Verfassungsorgane eingebunden wurden.

Vor diesem Hintergrund dürfte die Opposition gute Chancen haben, die Wahl bei einem Duda-Sieg anzufechten. Weiterer Ansatzpunkt für eine Klage könnte die Rolle des staatlichen, gesetzlich zur Neutralität verpflichteten Fernsehsenders TVP liefern, den die PiS-Regierung aber ihrer Kontrolle unterworfen hat. Beim ersten Wahlgang kritisierten Beobachter der OSZE die Berichterstattung als offene Parteinahme für Duda.

Skeptischer Blick: Kann Andrzej Duda sein Amt als Präsident in Polen verteidigen? Bild: Czarek Sokolowski, dpa

Allerdings hat die PiS nach ihrer Regierungsübernahme 2015 das Verfassungsgericht mit parteinahen Richtern besetzt und baute den Justizapparat so um, dass die EU-Kommission ein Rechtsstaatsverfahren wegen Aushöhlung der Gewaltenteilung einleitete. An der Lage geändert hat sich aber nichts. Das führt nun zu einer paradoxen Situation. Auch das Duda-Kaczynski-Lager hätte vermutlich eine Chance, die Wahl vom Sonntag erfolgreich anzufechten, auch wenn die PiS-Spitze selbst für die zweifelhaften Umstände verantwortlich war.

Somit stehen Polen unruhige Zeiten mit rechtlichen Unsicherheiten, Justizstreits und womöglich Massenprotesten bevor. Ähnliche Szenarien sind auch wahrscheinlich, wenn die Opposition nach einem Duda-Sieg mit einer Wahlanfechtung vor Gericht unterliegen sollte. Polnische und internationale Beobachter warnten deshalb bereits vor dem Urnengang vor „chaotischen Zuständen“ im Land. Einen ersten Fingerzeig, dass es tatsächlich so kommen könnte, gab der Leiter der Wahlkommission, Sylwester Marciniak, bei einer Zwischenbilanz am Sonntagmittag. Er berichtete von einer deutlichen Zunahme der „Regelverletzungen“ im Vergleich zum Wahlgang vor zwei Wochen.

Rafal Trzaskowski könnte als Präsident die Regierung ausbremsen

Mehr noch: Sollte der Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski bei der Verkündung des Ergebnisses am Dienstag als Sieger hervorgehen, wäre dies der Auftakt zu einer sogenannten Kohabitation, einer Art Parallelherrschaft. Denn der Präsident verfügt in Polen zwar über wenig eigene Gestaltungsmöglichkeiten, aber über ein starkes Vetorecht. Die PiS-Regierung würde daher mit ihrer Mehrheit im Sejm weiter die Richtung der Politik bestimmen, müsste aber stets mit der Blockade des Präsidenten rechnen, dessen Veto nur von einer Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament überstimmt werden kann. Über eine solche Mehrheit verfügt der Regierungsblock derzeit aber nicht, und die nächste Wahl steht erst 2023 an.

