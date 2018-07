In SPD-Bundestagsfraktion wächst Widerstand gegen Transitzentren-Vorschlag

vor 20 Min.

Exklusiv Die Union plant die Einführung von Transitzentren. Doch so einfach will die SPD den Kompromiss zwischen CSU und CDU nicht abnicken.

Von Bernhard Junginger

Gerade haben CDU und CSU ihren erbitterten Asylstreit beigelegt, da droht in der Großen Koalition die nächste Auseinandersetzung. Denn die „Transitzentren“ für bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge, die die Union auf Drängen von Innenminister Horst Seehofer an der Grenze zu Österreich einrichten will, sind für die SPD eine mehr als heikle Angelegenheit. Bereits als die Union auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 solche Transitzentren forderte, waren es die Genossen, die dies kategorisch ablehnten.

Linker Flügel klar gegen Pläne der Union

Flüchtlinge als Erstes einzusperren sei ein falsches Signal, sagte damals Justizminister Heiko Maas, der heute Außenminister ist. Und Transitzonen seien „Haftzonen“. Zwar schweigt Maas nun. Doch für viele seiner Parteifreunde bleibt der Begriff „Transitzentren“ ein Reizwort.

Bild: Sina Schuldt, dpa (Archiv)

Insbesondere gilt das für den linken Flügel der SPD. So sagt Hilde Mattheis, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke: „Für mich liegt das Vorhaben, Transitzentren zu errichten, außerhalb des Koalitionsvertrags. Dem dürfen wir nicht zustimmen.“ Toleriere die SPD derartige Einrichtungen, entferne sie sich immer weiter von ihren Positionen. „Solche Transitzentren sind rechtsfreie Räume und damit nicht mit einer humanitären Flüchtlingspolitik zu vereinbaren.“

Auch Juso-Chef Kevin Kühnert macht klar, was er von den Unions-Plänen hält. Nämlich gar nichts: „Die SPD hat geschlossenen Lagern eine deutliche Absage erteilt. Egal ob in Nordafrika, an der europäischen Außengrenze oder in Passau.“

Nahles: Lehne Begriff "Transitzentren" ab

Die SPD hatte verhindert, dass die Einführung von Transitzentren im Koalitionsvertrag auftaucht. So verwundert es nicht, wie sehr der Plan der Union, solche Zentren einzuführen, nun viele Genossen in Rage versetzt. In einer kurzfristig anberaumten halbstündigen Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag gibt es so viele Fragen zu dem Thema, dass Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles längst nicht alle beantworten kann.

Nach der Sitzung sagt Nahles, dass die SPD den Begriff „Transitzentren“ ablehne. Doch gleichzeitig gehe es heute nicht mehr um den gleichen Sachverhalt wie 2015, so Nahles. Damals war im Gespräch, alle Flüchtlinge zunächst dort unterzubringen, zwangsläufig wäre es dabei zu langem Aufenthalt gekommen. Heute gehe es nur um eine vergleichsweise kleine Gruppe.

Lehnt die SPD das Seehofer-Vorhaben ab, droht die GroKo zu platzen

Von einer erbitterten Ablehnung des Asylkompromisses wie im linken Parteiflügel ist der Parteivorstand um Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz also weit entfernt. Beide loben, dass die Union mit der Beilegung des Konflikts wieder zu Handlungsfähigkeit zurückgefunden haben.

Darüber, dass in der Einigung von Angela Merkel und Seehofer ausgerechnet das Unwort „Transitzentren“ auftaucht, sind Top-Genossen aber ausgesprochen unglücklich. Gleichzeitig ist klar: Wenn die SPD das Seehofer-Vorhaben rundweg ablehnt, droht die GroKo erneut zu platzen. Und für Neuwahlen fühlt sich die im Umfrage-Keller darbende SPD noch längst nicht gerüstet.

Den Unions-Kompromiss einfach abnicken, so machen viele SPD-Abgeordnete deutlich, werden sie aber nicht. Rechtsexperte Karl-Heinz Brunner etwa sieht noch einigen Erklärungsbedarf seitens der Union. „Horst Seehofer muss jetzt nachweisen, dass sein Konzept der Transitzentren rechtlich überhaupt zulässig ist und dem Koalitionsvertrag entspricht“, sagt er unserer Redaktion.

Lars Castellucci, Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion fordert: „Wir wollen Lösungen haben, die mit unseren europäischen Partnern abgesprochen sind, sonst wird am Ende gar kein Flüchtling mehr registriert. Gleichzeitig müssen die Binnengrenzen offenbleiben und dafür der Schutz der europäischen Außengrenzen verbessert werden.“ Und das gehe „ohne geschlossene Einrichtungen oder gar Haftanstalten“. Es gebe also noch „viel Gesprächsbedarf“.

