In den USA herrscht Briefbomben-Alarm Politik

In den USA wurden mehrere verdächtige Pakete abgefangen. Sendungen gingen unter anderem an die Adresse von Hillary Clinton und Barack Obama.

Von Karl Doemens

Mehrere verdächtige Pakete haben am Mittwoch in den USA für erhebliche Unruhe gesorgt und den Verdacht auf eine konzertierte, möglicherweise terroristische Aktion vor den Kongresswahlen genährt. Nachdem der Secret Service am Vorabend zunächst eine explosive Sendung an die Adresse von Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Bundesstaat New York abgefangen und am Mittwochmorgen ein ähnliches Paket sichergestellt hatte, das auf dem Weg zum Haus von Ex-Präsident Barack Obama in Washington war, wurde kurz nach zehn Uhr Ortszeit das gesamte Time Warner Center in New York geräumt. Nach Angaben des Senders CNN, der seine Büros in diesem Gebäude hat, wurde in der Poststelle ein mutmaßliches Sprengstoffpaket sichergestellt.

Die an Clinton und Obama gesandten Pakete sollen Ähnlichkeit mit einer etwa 15 Zentimeter langen Rohrbombe aufweisen, die am Montag vor ihrer Detonation im Haus des Milliardärs und Philanthropen George Soros sichergestellt wurde, der die demokratische Partei unterstützt.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf die Polizei, das an Clinton adressierte Paket weise Ähnlichkeiten zu der gegen Soros gerichteten Briefbombe auf. Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten seines Anwesens in Bedford nördlich von New York entdeckt. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. Laut CNN gehen die Sicherheitsbehörden in den USA von einer Verbindung zwischen den vereitelten Anschlägen aus. Weitere Anschläge wurden befürchtet.

Time Warner Center musste geräumt werden

Der Secret Service teilte am Mittwoch mit, ein an Clintons Wohnsitz außerhalb von New York adressiertes Paket sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein zweites verdächtiges Paket an Obama in Washington aufgetaucht. Beide Pakete seien bei Routine-Checks als mögliche Sprengsätze aufgefallen und sofort als solche behandelt worden. Sie seien vor der Auslieferung an Clinton und Obama erkannt worden. Die beiden hätten die Pakete nicht erhalten, sie seien nicht in Gefahr gewesen. Die Sendungen würden nun eingehend untersucht.

Kurz darauf führte der Fund eines weiteren verdächtigen Pakets zur Räumung des sogenannten Time Warner Centers in New York. CNN hat dort seinen New Yorker Sitz. Während einer laufenden Sendung des Fernsehsenders am Mittwochvormittag war ein Sicherheitsalarm im Studio von CNN zu hören. Wenig später wurde das Gebäude komplett evakuiert. Viele Republikaner in den USA sehen auch CNN auf der Seite der Demokraten. Die New Yorker Polizei bestätigte den Fund eines verdächtigen Pakets am Columbus Circle in Manhattan nahe dem Central Park, wo das Time Warner Center steht. Das Gebäude beherbergt unter anderem auch eine Shoppingmall, einen Jazzklub und einen Lebensmittelladen. Die Polizei rief bei Twitter dazu auf, die Gegend um das Gebäude zu meiden.

Trump bezeichnet Demokraten immer wieder als Verbrecher

Die Briefbomben-Attacken ereignen sich vor dem Hintergrund einer zunehmend aufgeheizten und feindsinnigen Atmosphäre im US-Kongresswahlkampf. US-Präsident Donald Trump bezeichnet die Demokraten bei seinen Kundgebungen regelmäßig als „Verbrecher“ und lässt Sprechchöre anstimmen, die eine Verhaftung von Hillary Clinton fordern.

Den Sender CNN hat er zu seinem Hauptfeind erklärt. Trump-treue Medien machen Soros für die Organisation des Flüchtlingsmarsches aus Mittelamerika verantwortlich, der sich auf die südliche US-Grenze zubewegt. Trumps Sprecherin Sarah Sanders distanzierte sich dann auch wenige Minuten nach den ersten Tickermeldungen von den vereitelten Anschlägen: „Diese einschüchternden Taten sind verabscheuungswürdig und die Verantwortlichen werden mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.“ (mit dpa)

