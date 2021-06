Theodor-Wolff-Preis verliehen: Auch Autoren unserer Zeitung waren nominiert

In Berlin wurde am Mittwochabend der renommierte Theodor-Wolff-Preis verliehen. Unter den Nominierten waren gleich mehrere Autoren unserer Redaktion.

Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwochabend der Journalistenpreis der Digitalpublisher und Zeitungsverleger – der Theodor-Wolff-Preis – verliehen worden. Er ist die renommierteste Auszeichnung, die die Zeitungsbranche zu vergeben hat. Unter den Nominierten waren gleich mehrere Autoren unserer Redaktion: Darunter Christina Heller-Beschnitt und Axel Hechelmann für ihre Multimedia-Reportage „Reise von den Alpen ins Ries“ über die Auswirkungen der Corona-Krise auf heimische Betriebe.

Außerdem nominiert war Fabian Huber für seine Gerichtsreportage „Bis dass der Tod uns nicht scheidet“ über einen alten Mann, der seine Frau aus Mitleid tötete.

An der Ausschreibung hatten sich 484 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Steinmeier sagte in einem Grußwort: „Guter Journalismus gibt Orientierung.“ Und: Am Ende gehe es für die Menschen immer um die gleiche Frage: „Können wir dem, was uns gesagt wird, glauben?“ Das sei die große Verantwortung, in der jede seriöse journalistische Arbeit stehe. (AZ)